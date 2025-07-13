iPhone行事曆小技巧 一鍵起始日自由改！設定工作周一開始更清晰
撰文：T客邦
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由於許多工作都是周休二日，很自然會把周一視為一周的開始，但多數美洲國家，會將周日做為一周的開始日，這其實沒有標準答案，因為不同的宗教和文化習慣，對一周的起始日會有不同的解釋。而iPhone內建的行事曆，預設是以周日為第一天，如果覺得很不習慣，其實可以手動設定將周一設定為第一天，如此就像Google日曆一樣，若兩個行事曆都有使用，也比較不會錯亂。
以下6個步驟教你學會設置行事曆起始日👇👇👇
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步驟1：在iPhone內建的行事曆中，預設是以周日為一周的第一天。
步驟2：要變更行事曆第一天的顯示日期，進入設定選單，找到「App」選項。
步驟3：在App的選單中，找到「行事曆」項目。
步驟4：接著點選「每周開始日」。
步驟5：預設是星期日為第一天，在此改選為「星期一」。
步驟6：重新開啟行事曆App，就可以發現一周的第一天已為星期一。
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