iPhone凌晨自動撥打電話給老闆　元凶竟是iOS這個BUG？附解決方法

夜裏睡得好好的，iPhone突然就自己亮屏撥號了，這也太嚇人了。2月25日，#iPhone自動打電話##凌晨2點 iPhone自動撥電話#等話題引發大量網友熱議。不少網友曬出自己的親身經歷，隔着屏幕都覺得恐怖。



如果是打給陌生人就算了，還有半夜自動打給公司領導的，大家代入一下的話，估計會感到窒息。有人諮詢了蘋果客服，客服說這是系統BUG，想解決就趕緊升到iOS 26.3以上系統。

2月25日，#iPhone自動打電話##凌晨2點 iPhone自動撥電話#等話題引發大量網友熱議。（微博截圖）

更多網友吐槽iOS26莫名其妙打電話：

如果還是擔心會誤撥電話，可以順便進到把面容ID與密碼設置裏，把語音撥號、今天視圖（Today View）和搜索、回撥未接來電這三個選項給關掉。

還有網友表示，這是iOS 26.0.1/26.1版本的系統Bug，多在凌晨1-4點、鎖屏充電時觸發，不是靈異或被入侵。

最徹底解決方法：

升級系統（必做）

打開 設置 → 通用 → 軟件更新

升級到 iOS 26.3 及以上 ​



說實話蘋果這bug真的有點陰間，大半夜多瘮人啊，建議用iPhone的朋友們趕緊去更新一下系統，修復下這下Bug。社交平台上，親歷者的吐槽刷屏各種 「驚魂時刻」 ：

「今天凌晨4點多自己打電話。對方還接了，一個男生說話，給我嚇死。」

「我是4：14，打給了陌生人，嚇死我了，一個人住，突然半夜有人說話……」

「我也是！剛剛打給了我的領導！給我嚇醒了！我在想明天怎麼解釋，這也太恐怖了。」「用了二十年蘋果了，第一回碰見這種情況，要嚇破膽了，我是鎖屏充電中給通話記錄第一個人打的。」

「剛剛經歷，凌晨1:54，電量97%，打給了公司一把手..........」



快科技也查了一下，這個Bug並非首次出現。去年10月、11月起，就有大批用戶反映，鎖屏充電的iPhone會自動撥號，撥打對象多為白天聯繫過的快遞員、商家客服，部分未更新的老款機型也未能倖免。

針對大家擔心的賬戶安全問題，蘋果Apple專家明確回應，該異常與賬戶無關，只需升級到iOS 26.3及以上版本即可修復。若仍有顧慮，按前文所述關閉相關設置，若問題依舊，可聯繫客服升級至工程部進一步調查。

在此再次提醒各位iPhone用戶，尤其是還在使用 iOS 26.0.1/26.1版本的朋友，趕緊檢查系統並更新。你遇到過這種情況嗎？

