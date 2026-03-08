手機8GB RAM已過時？高端機標配12GB　揭蘋果華為升級背後原因

調研機構CounterPoint Research發出的最新報告顯示，2025年12月全球智能手機平均運行記憶體（DRAM）為8.4GB，創歷史新高。



報告指出，2025年12月高端手機市場（售價超600美元），平均運行記憶體容量更是達到了約11GB。

為了滿足高強度多任務處理和端側大語言模型（LLM）的本地運行需求，12GB運行記憶體，正在迅速成為高端智能手機的基礎標準配置。

對於這個情況，CounterPoint表示，華為成為推動運行記憶體增長的核心力量，而蘋果也算其中一個。

CounterPoint研究總監Tarun Pathak指出，得益於iPhone 17 Pro系列全面升級至12GB 運行記憶體，蘋果手機的平均運行記憶體達到了約10GB。

為了讓Apple Intelligence及大型AI模型能在本地流暢運行，蘋果正從「依賴軟件優化」轉向「採用大容量高速運行記憶體」。

在2025年12月統計的品牌細分中，華為以12GB平均運行記憶體容量領銜，其旗艦機型已全面標配12GB至16GB運行記憶體，以此穩固在中國高端市場的份額。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】