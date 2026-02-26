iPhone鎖機不能掛電話？原來是有心設計　隱藏操作不解鎖可cut線

iPhone 用家日常使用時有沒有發現，來電時介面只有一個孤滑動接聽的橫條，想掛斷電話卻無從下手。這並非系統錯誤，亦非 Apple 故意刁難用家，而是一項為了提升使用體驗而精心構思的設計邏輯，這套操作其實更符合直覺。



防止誤觸的貼心考量

iPhone 的來電顯示方式主要取決於當下手機的狀態。當手機正處於解鎖並使用中的狀態時，螢幕會顯示紅、綠兩色的按鈕，讓用家直接選擇接聽或拒絕。然而，當 iPhone 處於鎖定狀態時，介面則會轉變為滑動來接聽。這種設計的目的其實是防止在非預期情況下的誤觸操作。

當手機被鎖定時，系統假定用家並非正積極注視著螢幕。此時，手機可能安放在褲袋、手袋，或者是桌面。如果鎖機畫面依然採用單點式的按鈕，當你從袋中取出電話，或是手掌無意中碰觸到螢幕時，極容易發生錯手接聽或掛斷的情況。透過要求用家進行橫向滑動的操作，Apple 確保了每一次接聽都是經過深思熟慮的動作。

實體鍵隱藏指令：不看螢幕也能拒接

雖然鎖機介面上沒有了顯眼的紅按鈕，但這並不代表用家失去了拒絕來電的權利。事實上，Apple 將這項功能轉移到了物理按鍵上。當來電鈴聲響起，而你因為正在開會、看電影或不方便接聽而想快速處理時，側邊電源鍵（Side Button）就是你的救星。

操作方法非常簡單：當來電進入時，按一下電源鍵可以立即將來電轉為靜音。這對於在公共場合突然響起的尷尬鈴聲尤為有效，既不會直接掛斷對方，也能瞬間恢復寧靜。如果你確定目前無法接聽，只需要快速連續按下兩次電源鍵，系統就會立即掛斷該通電話。