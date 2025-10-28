手提電腦SSD容量不足？3步驟輕鬆升級擴容　拆機時這1點不可忽略

固態硬盤（SSD）在筆記本（手提電腦，Notebook）中已經全面普及，不過很多人先前購買的超薄本，固態硬盤容量通常只有512GB，這點容量在今天可以說完全不夠用，至少TB級別你們說對吧？



所以今天我們就為大家帶來筆記本升級SSD的詳細教程，小白看完也能輕鬆上手，還能省下去找人升級的錢。好了，我們教程正式開始。

製作系統安裝隨身碟

以前Windows的安裝隨身碟製作起來比較麻煩，不過微軟推出了Media Creation Tool這個小工具，可以說是傻瓜式操作。首先要準備一個8GB以上的隨身碟，並備份裏面的數據（因為製作啟動盤的時候會清空裏面的數據），然後插在筆記本上。複製並打開此網址https://www.microsoft.com/zh-hk/software-download/windows11，下載第二個「創建Windows 11安裝媒體」。

打開下載的Media Creation Tool，同意聲明和許可條款，並選擇默認的語言和Windows 11系統，點下一步。

選擇要使用的安裝介質，即我們準備好的隨身碟。如果你電腦上插了多個移動存儲設備，一定要記住正確的盤符。

拆機更換SSD

更換固態硬盤，第一步自然是要拆機。先將筆記本關機（不是睡眠），然後選擇合適的螺絲刀拆掉後蓋可見的所有螺絲，再用撬棒沿着後蓋縫隙一圈慢慢拆開，不要撬壞卡扣。

找到固SSD的安裝位，超薄本通常只有1個NVMe M.2插槽，遊戲本通常有兩個，對於後者來說插上全新SSD，並在Windows的存儲管理中初始化即可，而前者就要重新安裝操作系統了。

SSD的選擇，一是要看筆記本主板支持的PCIe版本，例如支持的是3.0、4.0還是5.0，不過現在的筆記本還是4.0為主流，例如三星990 EVO Plus。這款產品不僅有着高達7250MB/s的順序讀取速度，而且還具有低功耗、低發熱量的優勢，非常適合筆記本升級，最高4TB更足夠支持到下個換機周期了。

二是要看插槽支持的M.2 SSD的長度規格，是2280還是2242，它們的區別主要是長短，例如我們拆機原配SSD就是2242規格（下圖下），不過卻配備了延長支架，是妥妥的2280規格，而三星990 EVO Plus也是2280規格，可以說完美適配。

將新SSD安裝在M.2插槽並擰上固定螺絲，然後裝回後蓋即可展開下一步了。由於這塊三星990 EVO Plus SSD我們之前進行過多次裝機測試，產品標籤有些磨損，因此並非全新產品，不過大家也不要在意這些細節。

安裝Windows 11系統

把剛製作好的Windows 11安裝隨身碟插到筆記本USB接口並開機。由於我們已經換上了三星990 EVO Plus這塊新SSD，因此BIOS會自動搜尋可引導的存儲設備。如果你的隨身碟被識別到，就會進入到Windows 11的安裝界面了，先選擇默認的語言和貨幣格式。

選擇默認的鍵盤和輸入法

選擇安裝選項，即安裝Windows 11並勾選同意下面的選項，因此會刪除SSD中所有的數據。不過我們安裝的本來就是塊新SSD，所以不用糾結。

由於我們安裝的是Windows 11原版系統，因此需要輸入產品密鑰，不過相信大家手裏應該都是沒有的，所以點「我沒有產品密鑰」跳過。

然後根據需求選擇Windows 11系統的版本，如果台式機通常選擇專業版，如果是筆記本就選擇家庭版，因為它們出廠通常都是預裝的家庭版，這樣安裝並聯網後就能自動激活。

同意和接受聲明和許可條款

選擇Windows 11的安裝位置，默認第一個就是我們的新SSD，第二個是安裝系統的隨身碟，不要搞錯了。

準備就緒安裝

接下來就正式啟動Windows 11的安裝，這個要花費幾分鐘時間，安裝完成後會自動重啟，然後就會出現大家熟悉的Windows 11初始化界面了，此時我們的系統安裝就完成了。

總體來看

筆記本升級SSD，無非就是製作系統安裝隨身碟、更換SSD和安裝系統三個步驟，最大的不同可能就是拆機的步驟或者結構有差異，這時候大家一定要遵循膽大心細的原則，切不可大力出奇跡。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】