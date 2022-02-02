一億像素、三攝鏡頭、專業模式、微雲台……隨着手機攝影性能越來越強，相機逐漸從數碼三大件變成了小眾發燒器材。相機無用論伴隨着手機拍攝性能的提升，一次次的被人所提及，也算是老生常談了。那麼在手機攝影時代，相機真的可以被替代嗎？筆者的看法是：相機依然不可替代，因為在攝影性能上兩者差距非常明顯。



▼▼▼即睇相機邊3大攝影性能上比手機優勝！▼▼▼

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1）相機在畫質上的優勢

目前手機上使用的圖像傳感器面積都在一吋以下，大多數產品使用1/1.8或1/2.3吋規格的傳感器，與目前相機上使用的大尺寸傳感器在性能上相差甚遠。在傳感器面積小的情況下， 像素的增加並不能帶來畫質的提升，甚至會適得其反造成像素之間的互相干擾。

相機方面，使用一吋以下傳感器的機型已經被淘汰，一吋產品也基本上邊緣化。使用APS-C畫幅、全畫幅甚至是中畫幅傳感器的相機，才是影像市場的主力產品。大尺寸傳感器帶來的提升絕不僅僅是像素更高，配合專為影像處理研發的晶片，畫質的提升是全方位的。

現在大部分手機的色彩表現有些修飾過度，並非秋高氣爽也能拍出藍天白雲的感覺。這方面，相機和手機的色彩傾向是完全不一樣的，相機偏重於忠實還原色彩層次上也更加豐富。就像下面這張照片上所呈現的天空和草地，對色彩的忠實還原和更多的層次，為後期提供了堅實的基礎。

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在面對大光比拍攝環境時，手機通過軟件算法與智能合成來兼顧畫面中的亮部與暗部細節表現和色彩呈現。相機則通過大尺寸傳感器和記錄RAW格式文件來實現照片的高寬容度。通過後期調整RAW格式文件，相機在面對大光比環境時極限更高，可以極大的提升拍攝成功率。

大尺寸傳感器單個像素面積更大，像素間的干擾也更小，可以輸出更為純淨的畫面，特別是在弱光、夜景環境下。即使為了保證正確的曝光，使用高感光度來拍攝也可以獲得細節豐富且純淨的畫面。

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上面的夜景照片是使用全畫幅相機拍攝的，將畫面局部百分百放大，我們可以看到即使使用最高ISO 51200的感光度拍攝，畫面細節和純淨度上也還是可用的，不要忘記這可是百分百放大後的效果。

因為體積、功耗等問題，手機的傳感器不可能做的太大。一吋傳感器可能是很長一段時間裏手機所能搭載的極限尺寸了。傳感器的限制決定了手機成像的天花板，雖然可以用軟件運算的方式彌補，但是畢竟先天不足。手機拍攝的照片放在手機屏幕上看尚可，但是如果放在更大尺寸的顯示設備上看或者打印出來就不太理想了。

2）相機的對焦性能上的優勢

在面對相對靜止的畫面時，相機和手機在對焦速度和精度上的差距還不是特別明顯，至少感覺上是這樣的。但如果面對運動畫面時相機的優勢就非常明顯了，更快的對焦速度以及更低的快門時滯，讓相機可以記錄下稍縱即逝的精彩瞬間。

另外，現在相機不僅單次對焦速度更快更精準，而且連續對焦的性能也是手機所不能比的。使用手機你按住快門不放可以進行連拍，但是這些連拍並不具備追焦功能，面對快速移動的主體是無能為力的。而目前最快的相機連拍速度可以達到20甚至是30張/秒，且是連續追焦下的拍攝，連拍續航性能也可達到上百張。

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手機在拍攝靜止畫面時對焦性能沒什麼問題，但是在面對運動題材的拍攝時，與相機的差距就非常明顯了。

3）相機在鏡頭上的優勢

根據不同的拍攝題材，相機可以更換不同種類的鏡頭。風光用超廣角、打鳥用長焦、拍人大光圈。而目前雖然手機上三攝鏡頭已經成為了標準配置，但是無論是焦段、光圈都和相機鏡頭是無法比的。而且手機上拍攝出來的背景虛化效果，也都是通過軟件算法生成的，在面對複雜場景時就會出現問題。

互相融合各有優勢

前面我們說了相機相對於手機在拍攝上的核心優勢，從目前的技術發展來看相機還是無可替代的。但兩者並不是競爭關係而是互相取長補短。普通消費者藉由手機拍照對攝影感興趣，從而購置專業相機的大有人在。而職業攝影師日常記錄生活的主要拍照工具也是手機。

（中關村在線授權使用）

手機的拍攝越來越向專業化靠攏，比如全手動的拍攝模式，獨立的兩段式快門按鍵。而相機的拍攝也更加的簡單智能，觸控屏幕讓操作更加的簡單，內置無線功能可以很方便的將照片上傳到網絡上進行分享，專業的相機也逐漸手機化。

對於大多數人來說，目前手機的拍攝性能確實已經可以滿足日常需要，但若是就此認為相機已經無用就顯得過於武斷和短淺了。專精攝影的專業工具面對身兼數職的手機來說，單就攝影這一領域來說優勢還是非常明顯的，現階段依然無法被取代。

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