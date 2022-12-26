YouTube 教學｜3招教你避開廣告　課金YouTube Premium簡單直接

許多人都會使用YouTube平台觀看影片或是聽音樂，過程中常會遇到被廣告打斷的情形。尤其近來YouTube的廣告越來越多，還大多都是自己不感興趣的內容，看個影片總是突然被干擾讓人耐心全無。日前日媒就分享了3招調整YouTube廣告內容的方法，教人減少這種惱人的情況。



由於YouTube會根據使用者所在的地區、觀看的影片、感興趣的主題等等產生個人化廣告內容，因此使用者其實也可以透過設定來調整自己所看到的廣告，日媒《All About》（オールアバウト）就整理出了以下三種方法：

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關掉不喜歡的廣告

在YouTube播放自己不喜歡的廣告時，可以在廣告播放時按下左下角出現的「i」鍵，並選擇「停止顯示此廣告」。做完這些動作後該廣告就不會再出現，不過YouTube也提醒，就算停止顯示某一則廣告，用戶仍有可能會看到同一個廣告主的其他廣告。

預先設定不感興趣的廣告

在Google帳戶設定的「資料和隱私權」中，有一個區塊為「個人化廣告」，點選裡面的「我的廣告中心」，用戶就可以自行設定感興趣的廣告主題、品牌等等，也可以選擇限制特定的敏感內容，像是酒精飲料、約會交友、賭博等等。透過這樣的設定可以避免自己看到不喜歡的廣告，不過若是平時有搜尋相關內容，仍有可能會看到該主題的廣告。

加入YouTube Premium

雖然有上面兩個方法，但仍然沒有辦法完全避開所有廣告。最直接的辦法其實還是加入YouTube Premium會員，除了可以去除廣告、使用背景播放功能外，還能夠透過YouTube Music享受無限暢的歌曲和音樂，也可以觀看YouTube Originals的許多原創電影和影集。

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