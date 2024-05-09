愛犬突性情大變　黏人又愛哭更常舔她嘴　面對異常為網民有這建議

國外一名女網友發文求助，指家中的狗狗近日性情大變，不只變得異常黏人，無緣無故地哭泣，還會不停地舔她的嘴唇。另人意外的是，網友們並不擔心狗狗，而是呼籲原PO趕緊去看醫生。



《鏡報》報導，女網友在社交網站Reddit發文透露，狗狗約在2天前開始出現怪異行為：「非常黏人，但當我去撫摸牠時卻退縮。堅持坐在我身邊卻無緣無故地哭。表現得好像牠想玩，但當我去和牠玩時，又表現得好像我試圖傷害牠。每當牠能夠靠近我的臉，就會不斷觸碰我的嘴唇。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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女網友表示，家裡人很多，但狗狗只對她表現出怪行為，讓她實在百思不得其解，她寫道：「如果有人有任何建議或經歷過這事，我很想知道我能做什麼。」

有些網友表示，狗狗可能身體不適：「狗似乎很痛苦，尤其是牠不想被碰，快帶牠去看獸醫」、「我在獸醫領域工作，我見過寵物在去世前變得黏人的案例」、「我認為妳的狗受傷了感到疼痛。牠想靠近妳，但害怕妳觸摸牠。牠需要幫助，親吻為妳是牠的表達方式，只對妳這樣是因為牠信任妳。」

另外，狗的嗅覺靈敏，可以察覺人的呼吸、尿液和血液中的氣味變化，研究發現可以檢測出癌症、糖尿病、癲癇、偏頭痛、帕金森氏症、新冠肺炎甚至瘧疾等疾病。因此也有部分網友表示：「妳的健康狀況是否發生變化或出現某種症狀？狗的氣味腺超乎尋常，妳可能至少檢查一下是否患有糖尿病」、「一定要去做一次全面的健康檢查，動物對人類的微妙變化有著難以置信的靈敏度。」

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