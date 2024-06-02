停車場發現小兔子 逮捕過程就很有戲劇性 網民笑了：命中注定
撰文：貓與愛的世界
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網友@Gone_and_Forgotten在停車場看到了一隻小兔子，一開始還以為是誰家的寵物兔，但問過停車場的工作人員後，對方表示：這隻兔子已經在這裏流浪了好幾天了，期間也沒有人來找過牠。
其實有人試圖抓捕小兔子，但牠很靈活，沒有人能得手。
網友想着停車場這地方也不安全，總會有車過來，萬一有哪個沒注意的壓到牠就不好了。
於是，也開始抓這隻小兔嘰。
但出乎意料地，這個兔子在被抓捕過程中只是小小的抵抗了一下，直接就讓網友得手了。
圍觀群眾都很驚訝，畢竟都知道這兔子有多難抓。網友很喜歡這隻小兔，牠似乎也很信賴網友，還趴在他手裏睡着了。
於是，網友決定領養牠，給牠取名為「肉桂」。現在的肉桂非常適應新家，嘿嘿~
肉桂：等了那麼久，你終於來啦~
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