獨居女主突然生病沒法下床　牧羊犬化身看護更有一舉動獲網民激讚

妹子“莎拉”與她養的澳洲牧羊犬「布羅迪」一起居住在紐澤西州。



不久前，莎拉突然生了重病，卧病在牀的她嚴重到甚至無法起身。結果沒想到的是，布羅迪卻貼心的化身成了小護士，幫忙把水瓶叼到了牀上給她。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

牧羊犬看著生病的主人，很是痛心。（tiktok@facecination）

從畫面中可以看到，虛弱的莎拉叫了布羅迪一聲後，原本在其他房間的布羅迪立即出現在了房門口。

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莎拉請布羅迪幫忙拿一瓶水過來，而布羅迪呢，則彷彿聽得懂人話一般，沒多久就叼着一瓶水回來。

布羅迪叼着水瓶回到房間後，還貼心的跳到牀上把水瓶放在了莎拉身的旁，讓莎拉十分感動...

（狗與愛的世界提供）

許多網友看到後紛紛評論：

布羅迪真是一隻好狗，牠很愛你！

其他網民留言：

「看來養狗比我前夫有用多了。」

「牠離開時，還聽得到翻箱倒櫃的聲音...」

「真羨慕，我看着我家的狗忍不住嘆氣。」



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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】