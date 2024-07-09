獨居女主突然生病沒法下床 牧羊犬化身看護更有一舉動獲網民激讚
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
妹子“莎拉”與她養的澳洲牧羊犬「布羅迪」一起居住在紐澤西州。
不久前，莎拉突然生了重病，卧病在牀的她嚴重到甚至無法起身。結果沒想到的是，布羅迪卻貼心的化身成了小護士，幫忙把水瓶叼到了牀上給她。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
從畫面中可以看到，虛弱的莎拉叫了布羅迪一聲後，原本在其他房間的布羅迪立即出現在了房門口。
+16
莎拉請布羅迪幫忙拿一瓶水過來，而布羅迪呢，則彷彿聽得懂人話一般，沒多久就叼着一瓶水回來。
布羅迪叼着水瓶回到房間後，還貼心的跳到牀上把水瓶放在了莎拉身的旁，讓莎拉十分感動...
許多網友看到後紛紛評論：
布羅迪真是一隻好狗，牠很愛你！
其他網民留言：
「看來養狗比我前夫有用多了。」
「牠離開時，還聽得到翻箱倒櫃的聲音...」
「真羨慕，我看着我家的狗忍不住嘆氣。」
延伸閱讀：從收容所領養狗狗後 牠1個舉動令網民動容：眼裏滿是感激~謝謝你
+4
延伸閱讀：秋田犬被小主人吸到失去靈魂 絕望眼神太經典網民代發聲：放過我
+10
懷孕就不能養狗？專家告訴你養狗對孩子有8個好處 快轉告給長輩流浪狗為救埋在土裏小貓 1小時不間斷爪子都磨出血 學生們感動流浪狗在街上淋雨 巴士司機見狀呼喊牠 1動作獲網民激讚：好暖狗狗學狼叫背後7種含義 不只是任性也可能是健康訊號你聽懂了？拉布拉多犬第一次到狗公園 表情反應極有趣 像在說：先讓我靜靜帶2個月大狗狗去散步 卻意外地發了筆小橫財 網民：狗來富是真帶狗狗散步遇上驟雨 主人順手拿這東西套在貴婦狗頭上：像小精靈狗狗年齡大要怎麼餵養？這樣照顧會更好 慢慢散步與曬太陽應堅持
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】