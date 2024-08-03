遇到厭世臉拉布拉多犬趴在桌子下　詢問後才知：原來是強制上班

逛3C店也能賞狗？一名顧客在蘋果店看到桌子底下有一隻拉布拉多，看起來有些無奈，後來才知道這隻拉拉是來上班的，難怪擺出厭世臉。



一名女子到上海的蘋果店（APPLE STORE）五角場分店，看到展示桌下有一隻拉布拉多，雙手交疊乖乖趴在地上。拉拉不吵不鬧非常乖巧，但表情似乎並不是很愉悅。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Apple Store裏遇到一隻狗狗（小紅書）

女子本來以為這是顧客帶進來的寵物狗，想說出來玩怎麼不開心，後來才知道原來是來工作的，是這間蘋果店員工的導盲犬，她笑：

一臉班味的狗。

為何店裏會有隻一臉不快的狗狗呢？

其他網友表示：

「名符其實的社畜」、

「蘋果真是包容，招募視障員工還接納導盲犬」、

「比起iPhone我更想買這隻狗」、

「臉上寫著不想上班」、

「上班是對一切物種的頂級摧殘」。



還有人分享去年聖誕節也在店裡看到這隻拉拉，當時天氣寒冷飼主還有給狗狗穿聖誕裝，但牠看起來還是很冷的模樣，瞇起眼睛瑟縮在桌子下，感覺被凍壞了。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】