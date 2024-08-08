銀髮族帶狗狗去散步要注意　3招避免意外發生　安全設備很重要

許多銀髮族在孩子成年離巢後，會選擇養隻狗來增添生活樂趣，並想藉由遛狗增加運動機會。但日本寵物網《わんちゃんホンポ》專欄作家提醒，遛狗雖然有益身體健康，但老人家因遛狗而跌倒受傷的情況並不少見，因此長輩們在帶狗狗散步前一定要留意3要點。



我們都知道老人家最怕摔，因為長者隨著骨骼、肌肉退化，跌倒往往會造成扭傷、骨折、甚至致死等嚴重後果。因此，該作家便針對長者遛狗提供3點建議：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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1. 檢查血壓、體溫：高血壓、中風、心臟病、暈眩等都是可能導致老人家意外跌倒的危險因子，因此建議患有慢性病的長者在遛狗前先測量血壓與體溫是否正常；即使數值都在正常範圍內，身體有出現任何不適情況時就應待在家休息，貿然帶狗出門會非常危險。

2. 補充水分：遛狗雖是一種慢節奏運動，但也是會流失大量水分。而老人家常因不覺得口渴而忘記喝水，在運動過程中就容易脫水而導致暈眩。因此建議長者遛狗時隨身攜帶水杯，隨時補充水分。

3. 安全設備：長者的抓握力小，遛狗時若遇到狗狗暴衝等情形便容易被絆倒或滑倒，因此遛狗時建議穿著舒適、防滑的鞋子，牽繩也要選擇堅固、易於抓握的材質。

雖然年長者遛狗可以幫助維持肌肉力量和心血管功能，但還是要衡量自身能力，做好適當的防跌措施，才能與愛犬一起享受悠閒的散步時光。

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