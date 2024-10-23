柴犬散步時遇上這東西　隨即發瘋抽搐流口水　主人：早已習慣了

到底發生什麼事？一隻柴犬散步途中突然倒臥草叢中不斷抽搐發抖，看起來很像癲癇發作，路人被嚇壞但飼主卻非常淡定，原來是因為這隻柴柴非常喜歡草叢裡面某個植物的香味。



小紅書一名網友「露露跟阿秋」家中養了一隻柴犬名叫阿秋，這隻叫做阿秋的柴犬非常喜歡出門散步，日前女飼主帶著阿秋出門散步，結果沒過多久阿秋經過草叢邊的時候突然倒下，全身瘋狂抽搐還流口水就像是中毒一樣，詭異的行為把路人都嚇傻了，但飼主卻非常淡定。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

柴犬來到這片草地，立即興奮起來。（小紅書）

阿秋的飼主表示，阿秋是一隻非常喜歡迷迭香的狗狗，迷迭香對於阿秋來說就像是貓草之於貓咪，只要聞到迷迭香的味道，阿秋就會原地開始發瘋，突然倒蒂上狂蹭抽搐都是常見的事情，並不是癲癇發作。

只是遇上迷迭香，並不是癲癇發作：

+ 9

影片在網路上吸引不少網友觀看，網友留言表示

「說實話真的會以為是狗狗中毒」、

「還好柴柴只是喜歡迷迭香的味道」、

「貓咪有貓草吸了會發瘋，柴犬有迷迭香吸了也會發瘋」、

「原來迷迭香就是狗狗的狗草啊」。



延伸閱讀：狗狗翻出媽媽貼身內衣亂跑遇上速遞員 尷尬瞬間目光不知放哪裏（點擊連結看全文）

+ 3

延伸閱讀：美國小鎮超親人金毛犬成為狗鎮長 大量粉絲慕名而來帶動旅遊業（點擊連結看全文）

+ 5

延伸閱讀：

【動物冷知識】像極了不想上班的你、長得很隨便 動物界迷因網紅是牠們

保育類「欖蠵龜」遭漁網纏繞擱淺 馬祖海巡急救援後送

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】