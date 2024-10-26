邊牧坐飛機時拆箱大鬧　被航空公司封殺　最後只能靠這方法回家

嗨，我是小軟柿子。



前兩天，我刷到一件讓人看完哭笑不得的事情：小哥@小邊貝迪 養了一隻邊牧妹妹，名字叫「貝迪」，是個十足的爹寶女。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

活力十足的邊牧貝迪（抖音@小邊貝迪）

牠平日也沒啥別的愛好，就是翻翻垃圾，拆拆家啥的……犯着天下每一隻狗狗都會犯的錯。

小哥對牠十分寵溺，對這些「小愛好」根本沒放在心上，直到……

有一天，貝迪成了失信狗！

汪：誰和我搶玩具（抖音@小邊貝迪）

這事乍一聽已經足夠炸裂了，等了解事情的經過，就更炸裂了！前段時間不正好開學季麼，小哥就打算帶上狗子搭飛機回學校。手續辦好後，貝迪就被安置在航空箱裏。

原本一切順利，誰知飛機途中經停的時候，乘務人員突然火急火燎地跑了過來，通知他：貝迪被航空公司徹底拉黑，永久不能飛了...

被航空公司列入了黑名單（抖音@小邊貝迪）

小哥一臉懵逼：？？？

原來飛機剛落地，乘務人員就第一時間去行李艙檢查狗子的狀態。

結果，本應老老實實呆在航空箱裏的貝迪卻站在艙門口迎接他……牠一臉無辜的表情，身後則是被拆了門的航空箱和被霍霍一地的行李箱。

所以，為了接下來的旅途順利，以及保護其他乘客的行李，航空公司決定將貝迪判為失信狗，徹底封殺。

小哥自知理虧，和貝迪一起被趕下了飛機。一人一狗在機場裏大眼瞪小眼，都有些不知所措。

貝迪似乎也知道是自己犯了錯，眼巴巴的，耳朵都背過去了：

不聽不聽，王八唸經……

小哥一下子就心軟了，畢竟是自己閨女：

當牠用真誠的眼神看着我時好像知道錯了一樣，根本不捨得説牠...

好像知道錯了（狗與愛的世界提供）

思來想去，他決定上網求助。網友們倒是很熱情，就是有點筍：

沒事，你再進去讓牠縮着耳朵，説這次託運的是海豹！

牠好像知道錯了（狗與愛的世界提供）

完了，要上小狗法庭了，以後牠的孩子考不了警犬了...

沒法當警犬了（狗與愛的世界提供）

給狗狗染個頭發，證件照重新拍一張，就説是上次那狗的二弟，航空公司應該認不出來吧。

這是汪的兄弟（狗與愛的世界提供）

退一萬步説，航空箱門就沒有責任嗎？

航空箱門的錯（狗與愛的世界提供）

小哥看着評論區哭笑不得，他説貝迪其實屬於慣犯了，之前坐飛機抵達目的地的時候就發現牠正在行李艙裏玩耍，但好在是直達沒被趕下來...

一籌莫展之際，他們遇到一位好心的店老闆讓帶狗子入住，給他們時間尋找其他交通方式。

邊牧無罪（狗與愛的世界提供）

要不怎麼説呢，好心態是可以磨練出來的。沒一會，臭名遠揚的失信狗就恢復了精神，若無其事地趴地上撒嬌；甚至，開心地吃起了小零食；用寵物店借的碗痛飲甘泉；喝夠了繼續炫跑腿買來的罐頭……

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苦了小哥，此時的他明明應該舒舒服服地躺在家裏休息，如今卻差點露宿街頭，開啓了野外求生模式……貝迪可真的太孝了哈哈哈！

「就是玩兒，給我爹也上上強度！」

可惜，幸運之神並沒有眷顧他們。經停機場沒有其他航班可以承運，順風車也無人接單，迫於無奈，小哥選擇了陸運。

但航空箱不是壞了嘛，所以，最後換成了垃圾桶裝狗↓

最後，要坐垃圾桶回家（抖音@小邊貝迪）

最終，好消息是貝迪安全到達；壞消息是孩子生氣了：

我是喜歡翻垃圾桶，不是喜歡住垃圾桶！

牠甚至不肯正眼看小哥，散步時也以200%的速度位移，同時聽力減100%，任由小哥怎麼叫都不理。

我要跟你斷絕父女關係！

直到他買了好多零食罐罐，這貨的臉色才好了那麼一丟丟。小哥無語：

因為你差點趕不上開學，到底是誰該生氣啊啊啊啊！

哈哈哈真的有夠慘！

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