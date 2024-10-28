旅途中用兩根火腿腸讓汪星人秒成嚮導　打聽下才知牠客人遍佈全國

嗨，我是小軟柿子。

有時候覺得緣分這個東西真的很奇妙……



妹子@拖地狂人的日記 在雲南雨崩徒步通往神瀑的路上，遇到一隻白色的小狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

看狗子可愛，她就跟當地人打聽了一番，得知狗叫「泡泡」，是這條路上的嚮導。但如果你喊牠「小白」，牠也會過來。

於是，妹子單方面宣佈：泡泡是自己的嚮導了。

牠很稱職，走兩步就會停下來確定妹子是否跟上，再繼續帶路。路過補給站的時候，妹子還給牠買了犛牛奶，可惜牠不愛喝，聞了聞就走了。

山間的風景讓人心曠神怡，野路卻很難走，數不完的階梯。

由於體力不支，妹子幾次想要放棄，都在泡泡的陪伴下打消了念頭……

就這樣，她們終於抵達了山頂的神瀑。

一人一狗坐下來休息，享受着片刻的寧靜……

美好的相遇總是短暫的，下山的路上，妹子已經有些捨不得泡泡了。

畢竟，這是她們第一次見面，也可能是最後一次……

她把這段經歷分享到網上留念，沒想到，卻在評論區見證了小狗的半生……

@YoYo醬醬醬：「20年遇到的小白↓」

20年遇到的小白（狗與愛的世界提供）

@愛吃貓的🐟：「是這隻小白嗎？還是第二代小白？我和老公09年去的。」

是這隻小白嗎？（狗與愛的世界提供）

@福七七：「狗導真的很配合，一直給我們帶路，而且配合拍照。但是狗導不吃雞肉腸，只吃牛肉的，投餵請注意～」

狗導真的很配合，一直給我們帶路（狗與愛的世界提供）

@大黃在路上：「在村口的便利店也遇到了牠啦，打聽後得知牠的名字叫泡泡。」

在村口的便利店也遇到了牠啦（狗與愛的世界提供）

@AII4inmin：「牠小時候！」

牠小時候（狗與愛的世界提供）

@今晚不吃夜宵：「最便宜的嚮導，兩根火腿腸。」

最便宜的嚮導，兩根火腿腸（狗與愛的世界提供）

@撒歡兒的丁仔：「為什麼我是去給小白勸架的？」

別打了別打了，快快引路。（狗與愛的世界提供）

@李易恆：「第一天跟我們去了冰湖，第二天跟我們去了神瀑。」

第一天跟我們去了冰湖，第二天跟我們去了神瀑。（狗與愛的世界提供）

@唐唐唐唐唐無敵：「每天都努力上班的白導。」

每天都努力上班的白導（狗與愛的世界提供）

@可樂樂：「看！穿衣服的！」

穿衣服的！（狗與愛的世界提供）

@孔：「狗哥在抓小松鼠呢。」

在抓小松鼠呢（狗與愛的世界提供）

因為那些陌生的緣分，拼湊出了泡泡做嚮導的前半生。

此外，還有人分享了自己在旅行途中遇到的其他小狗……

@見過建國吃堅果：「在山西五台山黛螺頂下來的路上，遇到了好幾隻小狗。然後在路邊花十塊錢買了根香腸分給牠們吃，特別特別乖，都排着隊來，根本不搶，最後平均分完還剩着一口被我吃了。」

在山西五台山黛螺頂下來的路上，遇到了好幾隻小狗（狗與愛的世界提供）

@阿布不不不：「我們上冰湖的狗導，帶上帶下。」

我們上冰湖的狗導，帶上帶下（狗與愛的世界提供）

@以後沒有如果：「陪我們走完了神瀑、冰湖。」

陪我們走完了神瀑、冰湖（狗與愛的世界提供）

@東邖：「岡仁波齊，有人見過這隻小狗嗎？上次在岡仁波齊第二天給我領了一天路，30公里一直陪我到終點。」

有人見過這隻小狗嗎？（狗與愛的世界提供）

@LAN：「西江千户苗寨遇到的小狗。」

西江千户苗寨遇到的小狗。（狗與愛的世界提供）

@Mr.陸📷：「玉龍大峽谷的黃嚮導，甚至能幫你趕熊。」

玉龍大峽谷的黃嚮導（狗與愛的世界提供）

@動脈不想動：「老君山的小白！看到牠時正在帶着另外一對人，後面他們停下了…我立馬叫牠，牠過來聞了聞我，就開始前面帶路了。很聰明，甚至帶我們走了一條階梯寬且較緩的路。」

老君山的小白（狗與愛的世界提供）

@梅幸：「在漳州鎮海角遇到的狗哥，給牠喝了水，説服牠當了半小時的工具狗拍照。半個小時後牠就去懸崖壁上玩耍了，於是又用一根香腸僱傭了牠半小時哈哈哈！」

在漳州鎮海角遇到的狗哥（狗與愛的世界提供）

@麻酥：「月亮湖和我情侶皮膚的嚮導。」

月亮湖和我情侶皮膚的嚮導（狗與愛的世界提供）

……

看完這些照片，有種奇怪的感覺。

雖然大家素未蒙面，卻因為同一只小狗有了特殊的羈絆，彷彿是和不同世界不同時空的自己相遇了一樣。

而且，那些被人記錄下時光的狗子，都是非常幸運的...因為，牠們在生命裏留下了屬於自己的腳印。

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