10個理由告訴　你何養貓的朋友最值得深交？貓奴真誠和貓性格一樣

前幾天，跟朋友聊天時，朋友説：「如果一個男人喜歡貓，那麼無需多做介紹我會第一時間和他成為朋友。」



其實，我也是，從自己做寵物這幾年，越來越發現，我身邊的很多同事和朋友，因為我的影響，他們都愛上了貓，甚至開始餵養流浪貓；雖然他們的年齡，職業，地域各不相同，但都有一個特點，就是人特別好。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（貓來了提供）

為什麼養貓的朋友最值得深交？

NO. 01：

養貓的朋友最好相處 搭訕的時候只要聊貓，她們能聊一下午；做客的時候買點貓罐頭，她們能感動哭；生氣的時候送個毛絨玩具，她們能一秒回到8歲...

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NO. 02：

養貓的朋友超會拍照對於鏟屎官來説，這可是基本功！為了拍到一張美美的照片，她們會巧借自然光、利用小道具、創意的擺拍、逼格的抓拍……和這樣的朋友出門，你只需要負責擺pose就好！

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NO. 03：

養貓的朋友最真誠和貓的性格一樣，她們痛恨虛偽，他們不會撒謊，沒有那麼多圓滑世故，內心耿直卻又真誠！見面時，她們真的會想都不想地對你説：“你穿這件衣服好顯胖啊！”你一定不能生氣，因為這都是實話。

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NO. 04：

養貓的朋友樂觀包容抓沙發，碎杯子，咬數據線...習慣被喵星人搞破壞，然而還能坦然地面對這一切，在養貓的人面前，什麼難事都不叫事兒。

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NO. 05：

養貓的朋友愛乾淨房間物品要收納整理得整整齊齊，回家的第一件事就是鏟屎，時不時就要來次大掃除...總之看到各種髒亂差就渾身不舒服。

NO. 06：

養貓的朋友腦洞很大她們有着豐富的想象力和天生的幽默感，她們在聊天時分分鐘變身段子手，製造表情包的能力也是一流...

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NO. 07：

養貓的朋友顏值高這一條不需要解釋。

NO. 08：

養貓的朋友肯付出買零食，買玩具，買罐頭，買營養品...她們會不惜一切給到主子最好的生活。我想對你好，沒有原因，不求回報，就是因為我喜歡，我願意。

NO. 09：

養貓的朋友最暖心朋友圈經常會有養貓的朋友救助身邊的流浪貓狗，她們脆弱時會為受傷的毛孩子流淚，但她們堅強時會為拯救一個生命傾盡所有。

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NO. 10：

養貓的朋友是最優質的愛人最重要的是，貓奴懂得珍惜，她們知道貓咪的壽命只有10多年，不能像人那樣長，會盡可能給貓咪最好的，儘可能陪伴牠，像家人一樣。而作為對象也會珍惜和你在一起的時光。

而且很忠誠，要知道任何一個貓奴，除過自家主子，也絕對抵抗不了別人家的。但是外面主子千千萬，你要問他喜歡誰，他絕對會説家裏那一個！ 誰好都不如自家貓，誰美都不如自家主子美，對自家的貓的感情從來不會改變。

人們總説看人看全局，愛人看細節。或許愛情不會因為一隻貓而能決定，但如果有機會，一定要珍惜身邊的那個貓奴，因為他那麼喜歡小動物，那他一定也很有愛！

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每個人身上都有你不曾發掘的閃光點，而養貓的朋友身上滿滿的都是正能量“就憑你養貓，這朋友我交定了！”不管你養不養貓，請珍惜身邊養貓的朋友！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】