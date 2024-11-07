鄰居搬家時將小貓咪遺棄　只留少許水和食物　義工：給牠永遠的家

前不久，紐約的一位志願者@Alyssa 收到了一位不知名網友發來的照片。



對方說：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

照片上的小貓叫「Zardani」，是她鄰居養的貓，但鄰居搬家時，將貓遺棄在了樓道裏，只給牠留了一碗水和一點食物。

小貓咪害怕極了，只想躲起來。（instagram@adoptablesnyc）

小貓，已經獨自在樓道裏生活好幾天了。

Alyssa 接到求助後立刻前往現場，但她並沒有找到貓，以為是貓跑走了或是被人收養了。

她本打算離開的時候，卻突然發現天花板上有動靜，然後就看到了躲在消防器材上面的小貓。

幾經辛苦，才把貓咪救起。（instagram@adoptablesnyc）

於是，她利用香噴噴的貓條將貓咪勾搭了下來。

後來，小貓被送到了收容所。

牠是一隻非常親人也非常親貓的小貓，幾乎沒有任何的缺點。

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不懂牠的主人為什麼要遺棄牠。

目前，貓貓還在收容所等待永久之家，祝福牠哦~

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】