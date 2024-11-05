垃圾堆中遇上遭貓媽媽遺棄小貓 1個決定加上原住民打氣：要堅強
撰文：貓與愛的世界
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網友@Caitlin Elizabeth 外出的時候，在垃圾堆裏發現了一隻小貓崽。
牠當時一動不動，好像死了。
但網友摸了摸牠，感覺還有搶救的必要，就將貓帶回了車裏，立刻為牠保暖。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
虛弱小貓咪，但求生欲很強，要好好活下去呀：
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小貓有了些精神，開始喵喵叫起來，這讓網友鬆了口氣。
她本來在垃圾堆附近看到了貓媽，但對方拒絕照顧孩子，無奈下只能將貓崽帶回家。
經過檢查，這隻小奶貓的嘴巴上和胃裏都是土，牠一直試圖吃泥土來艱難求生，看得網友心裏很難過。
因為網友家裏的貓就是類似這樣被拋棄的小北鼻，然後由她一手養大的，所以照顧這種小貓崽，她還是很有信心的。
原住民也過來為牠打氣。
雖然小貓還沒有完全脱離危險，但已經離死亡線越來越遠啦。
祝福牠吧，這隻堅強小咪！
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