哈士奇散步遇螳螂擋路挑釁 氣到睜大眼齜牙對峙：這裡我才是老大
撰文：聯合新聞網
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一隻哈士奇在散步的時候遇到一隻螳螂對牠揮拳挑釁，氣到當場齜牙咧嘴瘋狂哈氣，睜大眼睛狠瞪螳螂，就像是在說「給我小心一點，我是這裡的老大」，但卻被不少網友笑說根本沒殺氣。
X(原推特)一名網友「@CjCannel」日前帶著家裡養的哈士奇出門散步，結果散步到一半巧遇一隻螳螂，螳螂看到身形比牠大上好幾倍的狗狗，毫不畏懼伸出螳螂拳挑釁。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
哈士奇疑似被螳螂的挑釁行為激怒，氣到齜牙咧嘴、杏眼圓睜的狠瞪螳螂，大眼瞪小眼的同時擦出了不少火花，飼主在一旁看到一蟲一狗的對峙笑到差點沒歪腰。
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照片在網路上瘋傳吸引百萬網友朝聖，網友留言表示
「雖然哈士奇表現很兇狠，但我感受不到牠的煞氣」、
「二哈：做為殺手，任何時候都要拼盡全力」、
「哈士奇常常在這邊散步，應該是覺得這邊都是牠的地盤了」、
「地頭蛇二哈V.S.+9螳螂」、
「請支援輸贏」。
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