哈士奇散步遇螳螂擋路挑釁　氣到睜大眼齜牙對峙：這裡我才是老大

一隻哈士奇在散步的時候遇到一隻螳螂對牠揮拳挑釁，氣到當場齜牙咧嘴瘋狂哈氣，睜大眼睛狠瞪螳螂，就像是在說「給我小心一點，我是這裡的老大」，但卻被不少網友笑說根本沒殺氣。



X(原推特)一名網友「@CjCannel」日前帶著家裡養的哈士奇出門散步，結果散步到一半巧遇一隻螳螂，螳螂看到身形比牠大上好幾倍的狗狗，毫不畏懼伸出螳螂拳挑釁。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

哈士奇在散步時遇到一隻螳螂對牠揮拳挑釁，氣到當場齜牙咧嘴瘋狂哈氣。 (X)

哈士奇疑似被螳螂的挑釁行為激怒，氣到齜牙咧嘴、杏眼圓睜的狠瞪螳螂，大眼瞪小眼的同時擦出了不少火花，飼主在一旁看到一蟲一狗的對峙笑到差點沒歪腰。

+ 3

照片在網路上瘋傳吸引百萬網友朝聖，網友留言表示

「雖然哈士奇表現很兇狠，但我感受不到牠的煞氣」、

「二哈：做為殺手，任何時候都要拼盡全力」、

「哈士奇常常在這邊散步，應該是覺得這邊都是牠的地盤了」、

「地頭蛇二哈V.S.+9螳螂」、

「請支援輸贏」。



延伸閱讀：柴犬散步時遇上這東西 隨即發瘋抽搐流口水 主人：早已習慣了（點擊連結看全文）

+ 9

延伸閱讀：

山陀兒颱風襲來之際誕生 海生館企鵝寶寶「小山陀」超萌模樣亮相

壽山動物園 萬聖節搞鬼

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】