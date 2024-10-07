哈士奇散步遇螳螂擋路挑釁　氣到睜大眼齜牙對峙：這裡我才是老大

撰文：聯合新聞網
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一隻哈士奇在散步的時候遇到一隻螳螂對牠揮拳挑釁，氣到當場齜牙咧嘴瘋狂哈氣，睜大眼睛狠瞪螳螂，就像是在說「給我小心一點，我是這裡的老大」，但卻被不少網友笑說根本沒殺氣。

X(原推特)一名網友「@CjCannel」日前帶著家裡養的哈士奇出門散步，結果散步到一半巧遇一隻螳螂，螳螂看到身形比牠大上好幾倍的狗狗，毫不畏懼伸出螳螂拳挑釁。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

哈士奇在散步時遇到一隻螳螂對牠揮拳挑釁，氣到當場齜牙咧嘴瘋狂哈氣。 (X)

哈士奇疑似被螳螂的挑釁行為激怒，氣到齜牙咧嘴、杏眼圓睜的狠瞪螳螂，大眼瞪小眼的同時擦出了不少火花，飼主在一旁看到一蟲一狗的對峙笑到差點沒歪腰。

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哈士奇被柴犬養大後逐漸柴化？兄弟情深動作神同步：是雙胞胎哈士奇找到散熱最佳位置　秒露出滿意笑容　網民都感受到：爽呀～

照片在網路上瘋傳吸引百萬網友朝聖，網友留言表示

「雖然哈士奇表現很兇狠，但我感受不到牠的煞氣」、
「二哈：做為殺手，任何時候都要拼盡全力」、
「哈士奇常常在這邊散步，應該是覺得這邊都是牠的地盤了」、
「地頭蛇二哈V.S.+9螳螂」、
「請支援輸贏」。

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