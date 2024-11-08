愛貓突然在家中狂打滾　以為肚裏生蟲趕緊去看獸醫　結果哭笑不得

之前我發湯圓在地上打滾或是用頭蹭牆壁的視頻時，總有粉絲朋友懷疑「湯圓身上是不是長蟲了」。



這大概是一種慣性思維，其實湯圓身上沒長蟲。

最近，鏟屎官@小水豚發現家裏的貓也這樣在地上打滾，無緣無故還打了十幾分鐘，時間相當長了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小貓咪突然在地上打滾（抖音@小水豚）

難道貓貓身上有寄生蟲了？嚇得鏟屎官趕緊把貓捉去醫院檢查。

一番檢查下來，貓貓身體沒問題。

醫生：

牠只是在撒嬌！

醫生：牠只是在撒嬌！（抖音@小水豚）

看貓貓在醫院裏委屈的樣子，大概已經封心了。

貓：心寒不過一瞬間，以後再也不撒嬌了！

網友們紛紛解讀貓貓的內心，這樣真是太傷貓的心了。

網民們的貓心解讀：

貓：再撒嬌我是狗！

貓：我再不會露出我柔軟的肚皮了！

整個事兒看下來，猶如媚眼拋給了瞎子看。

鏟屎官太不解風情了，人家貓貓就是想對你撒個嬌呀。



當然，鏟屎官對貓貓的這份關心是很值得讚揚的。如果對貓的一些行為和習慣不了解，就會造成對貓的誤解。

鏟屎官以為貓生病了，其實貓沒病，只是一些貓貓正常的行為。

聽到貓呼嚕呼嚕，有鏟屎官以為貓生病了。不光在網上查資料，還去醫院問醫生。

而答案就是「貓高興」！

（擼貓教授提供）

貓不讓摸肚子，還以為貓肚子疼呢。趕緊帶去醫院看，看完啥事沒有。

（擼貓教授提供）

貓貓翻肚皮鏟屎官就摸，這很合情合理呀，怎麼貓貓還咬人呢？

（擼貓教授提供）

網友用人類的角度一解釋，突然就懂了。

（擼貓教授提供）

貓咪一邊翻滾，一邊發出叫聲，這確實有可能發情了，不過要根據貓貓的年齡和是否絕育來確定。

（擼貓教授提供）

雖然誤會了貓貓，但這份誤會都是對貓貓的愛呀。如果平時發現貓貓有異常，第一時間帶去檢查準沒錯。

當帶貓貓去醫院檢查時，一定要看護好貓貓，在陌生的環境下，貓貓極易找個隱蔽的地方躲起來。

下邊來看貓貓們的躲貓貓醫院版~

當喵星人來到獸醫診所時：

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如果感覺貓貓身體有異常，但不確定是否生病，也不嚴重的話，要注意觀察一兩天後是否恢復。如果還存在異常，一定要帶去醫院檢查哦！

祝願所有小貓都健健康康的，除了必要的打疫苗、做體檢和絕育手術之外，都不用去醫院。

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】