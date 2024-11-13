導盲犬協助主人坐地鐵更找到座位 她下秒掏出1物放地上暖哭乘客
撰文：聯合新聞網
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一名網友在搭地鐵的時候直擊一名身障人士帶著導盲犬上車，很快的狗狗便為飼主找到了座位，飼主坐下後從包包裡摸出一個坐墊，將其鋪好在地上給導盲犬休息，暖心的畫面感動不少人。
根據搜狐報導，大陸一名女子帶著導盲犬一起搭地鐵，導盲犬一上車立刻為飼主找到座位。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
飼主為了獎勵狗狗，立刻摸出身上帶的坐墊鋪在地上，給自己辛苦了的導盲犬好好坐著休息，不用接觸到髒兮兮又冷冰冰的地面，讓目擊民眾看了直呼暖心。
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這組溫馨的照片在網路上瘋傳，網友留言表示：
「好棒的狗狗，飼主也好棒，看起來真的是把導盲犬當家人」、
「對於需要使用導盲犬的身障人士來說，狗狗就是他們最重要的家人」、
「飼主隨身帶坐墊在身上的行為真的暖爆」、
「希望這個社會可以給導盲犬更多的溫暖」。
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