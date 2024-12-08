懂得看店的商業奇才柴犬　每天接待5000客人　更用1條黃瓜賺大錢

日本有位老婦人好心的收編了一隻浪柴，沒想到牠竟是商業奇才，牠接手小店後，靠著一條黃瓜替主人賺進了6間房子，讓我們來認識這位傳奇狗狗Shiba Chan。



一位日本老婦人於日本東西武藏小金井地鐵站附近開了一家小雜貨店，某天她在住家附近發現一隻因前腿殘疾被拋棄才幾個月大的浪柴，便好心收編，沒想到在她精心照顧下，小狗的腿竟自然好了，而為了怕狗狗在家無聊，她便帶著狗狗一起去開店。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

商業奇才柴犬，靠黃瓜替主人賺大錢！（youtube）

沒想到，這隻狗對經商相當有興趣，於是主人將商品價格寫在簿子上，並訓練狗狗認識商品，讓牠當老闆，自己還去打份工增加收入。

商業奇才柴犬，靠黃瓜替主人賺大錢！（youtube）

接手店後，只要有人經過，狗狗就會打開窗戶迎客，但大多數人都只會摸摸牠而已，也因此老闆進的蔬菜大多腐爛丟棄。

聰明如牠，竟想出送黃瓜策略，只要上門的人，牠就送出一根黃瓜，而收到的人多因不好意思白拿而買東西，但因為狗狗不會找零，因此大多數的人就會將剩下的錢當作小費給狗狗。

柴犬笑容這麼可愛，你也喜歡牠嗎？

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後來有人將狗狗經商的影片上傳至網路，讓小店爆紅，有時牠一天得接待5000人，營業額更高達每日4萬7千港元，也因為如此，在狗狗管店的幾年內為主人賺進了6間房。

後來，因狗狗年紀漸大，主人不捨牠長期工作，便於2015年關了小店，兩人過起了退休生活。

雖然狗狗已經於幾年前去世了，但對曾經被牠接待過的顧客而言，那張總是帶著微笑的臉，絕對是生命中難以遺忘的美好回憶。

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