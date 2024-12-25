新買來的加熱貓窩會取得貓咪們芳心？事實證明這東西才是牠最愛
撰文：貓與愛的世界
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網友@pomusan_cat 的家裏養了兩隻小貓，白貓「月亮」和狸花貓「小島」。
最近，天氣越來越冷了，為了讓自家兩隻咪舒適過冬，她斥巨資買了一款很像陶鍋的貓窩，這個貓窩可以加熱，睡起來非常溫暖。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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很快，貓窩就吸引了小島的注意，牠主動湊過來試用，但很快就嫌棄窩太小，很快拋棄了它，選擇了更為寬敞的被爐。
兩隻可愛貓咪的生活日常，形影不離～
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月亮就不一樣了，體驗加熱貓鍋之後，瞬間上頭了，都捨不得從被窩裏出來。
然後，白胖胖的小貓咪窩在鍋裏，看起來就很像燉豆腐哈哈哈。
不多說了，讓我先吃一口！
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