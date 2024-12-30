4歲德牧失蹤1周後竟懂自行回家 平安夜用1方法催促媽媽開門迎接
撰文：中天新聞網
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美國佛州一隻4歲的 德牧混哈士奇 狗狗雅典娜意外翹家，失蹤了一週。牠的家人循著目擊情報焦急尋找，卻總是慢了一步。沒想到平安夜時奇蹟發生，雅典娜自己找到路回家，甚至還按了門鈴，結束牠的冒險。
據美聯社報導，雅典娜（Athena）是在本月15日時翹家失蹤。當時牠的主人科默(Brooke Comer)和家人正在教堂做禮拜，卻收到鄰居發來的訊息說，他們看到雅典娜在外面溜答。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
科默趕回家，只看到雅典娜的項圈卡在院子的柵欄上，科默表示他們家的院子沒有開口可以讓牠鑽出來，實在想不透雅典娜是怎麼逃出門的。
聰明的Athena似乎玩夠了，結果主動回家：
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接下來的日子，科默一家到處尋找雅典娜，並派發尋狗海報等等，有許多熱心的民眾紛紛提供目擊情報，但每當他們趕到時總是慢雅典娜一步，她笑稱雅典娜簡直在跟他們玩捉迷藏。
隨著雅典娜失蹤越久，科默也開始擔心牠會不會發生什麼意外。沒想到就在平安夜當天，奇蹟竟然發生了！
24日半夜2點30分左右，科默家的另一隻狗突然開始吠叫，接著她聽到門鈴響起。
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科默用手機查看門口的監視器，發現居然是雅典娜，牠不但自己找到路回家，甚至還聰明地知道要按門鈴。
科默衝下樓開門，雅典娜立刻衝了進來，牠先是去舔了舔小主人的臉，接著叼起自己的球去玩了一會就很快回到籠子裡睡覺了，彷彿什麼事都沒發生過。
科默表示，在經過這件事後，他們決定帶雅典娜去打晶片，以防萬一。
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