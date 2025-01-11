帶汪星人去日託中心 從笑容燦爛變社恐原地發呆 媽媽解釋有原因
撰文：狗與愛的世界
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住在美國密西根州的「妮奇（nikki）」因為擔心自家狗狗「Maisy」過於孤單，於是，便幫牠報名參加了狗狗日託中心，這樣，牠就可以結交許多朋友，順帶學習一下社交。
出發後，坐在副駕駛座上的Maisy非常開心，露出了陽光燦爛的笑容，顯然，牠非常期待今天的行程。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
然而，到了日託中心後，則變得有些不同。當其他狗狗都聚在一邊準備大玩特玩時，只有Maisy坐在遠離狗群的地方發呆...
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前後反差的表現也是讓看到照片的妮奇忍不住爆笑，並在幽默表示：
牠百分百是我的女兒哈哈！
妮奇解釋說，Maisy並不討厭其牠狗狗，牠只是更喜歡與人相處。
而這張照片，實際上是牠在日託中心待了5小時之後拍的，所以才會看起來有些孤僻。而隨着Maisy參加日託中心的次數增加，牠也逐漸開始跟其他狗狗一起玩鬧。
如此反差的表現也是引發了許多狗主人的共鳴：
「我家也這樣，我的狗更喜歡跟媽媽在一起。」
「我家狗狗的成績單曾經寫過：對和其他孩子一起玩不感興趣。」
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