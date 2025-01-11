帶汪星人去日託中心　從笑容燦爛變社恐原地發呆　媽媽解釋有原因

住在美國密西根州的「妮奇（nikki）」因為擔心自家狗狗「Maisy」過於孤單，於是，便幫牠報名參加了狗狗日託中心，這樣，牠就可以結交許多朋友，順帶學習一下社交。



出發後，坐在副駕駛座上的Maisy非常開心，露出了陽光燦爛的笑容，顯然，牠非常期待今天的行程。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Maisy是隻喜歡親近人類的狗狗。（tiktok@niknak272727）

然而，到了日託中心後，則變得有些不同。當其他狗狗都聚在一邊準備大玩特玩時，只有Maisy坐在遠離狗群的地方發呆...

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前後反差的表現也是讓看到照片的妮奇忍不住爆笑，並在幽默表示：

牠百分百是我的女兒哈哈！

初次來到日况中心，汪星人原地發呆不敢亂動~（tiktok@niknak272727）

妮奇解釋說，Maisy並不討厭其牠狗狗，牠只是更喜歡與人相處。

而這張照片，實際上是牠在日託中心待了5小時之後拍的，所以才會看起來有些孤僻。而隨着Maisy參加日託中心的次數增加，牠也逐漸開始跟其他狗狗一起玩鬧。

如此反差的表現也是引發了許多狗主人的共鳴：

「我家也這樣，我的狗更喜歡跟媽媽在一起。」

「我家狗狗的成績單曾經寫過：對和其他孩子一起玩不感興趣。」



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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】