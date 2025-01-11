同事自製布條為資深貓員工慶生　網民激讚超溫馨：大家都好有愛

一名上班族日前進公司的時候發現同事們竟然給「資深員工」舉辦生日派對，還自製布條寫著「距離百歲老貓還有90歲」，原來他們慶生的對象是公司收編的一隻流浪貓，溫馨的畫面讓不少網友直呼根本是幸福企業。



小紅書一名網友「姜哥不加班」任職的公司收編了一隻流浪貓名叫姜哥，日前姜哥迎來10歲生日。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一名上班族日前進公司的時候發現同事們竟然給「資深員工」舉辦生日派對。（小紅書@姜哥不加班）

公司所有員工都在為這位「資深員工」賀歲，只見同事們自己做了紅布條，上面寫著「距離百歲老貓還有90歲」，同事們還買了貓咪專用的蛋糕跟各種罐罐給姜哥慶生。

一隻能成為資深員工的貓咪，在公司的地位一定很高：

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姜哥看到一堆人類幫牠慶生顯得有些不知所措，最後乾脆躺在座位上翻肚，不少同事看到姜哥可愛的模樣都紛紛拿起手機拍照。

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貼文在網路上吸引不少網友熱議，網友留言表示

姜哥是「資深員工」（小紅書@姜哥不加班）

「這位同事一看就是平常熬夜加班熬夜肥」、

「你要確定這是你同事而不是你主管」、

「姜哥的眼睛看起來真的不像十歲」、

「你們辦公室的人都好有愛，把貓貓照顧的胖胖的毛色又漂亮」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】