貓咪發現電熱毯冰冷 秒用銳利眼神死瞪鏟屎官 真相讓人哭笑不得
撰文：貓與愛的世界
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貓咪早早地起牀，然後自覺地坐到自己的電熱毯上。
這一坐發現不對勁，原本熱乎乎的電熱毯冰冰涼，怎麼回事？肯定是鏟屎官在搞鬼，貓咪生氣地瞪着鏟屎官。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
好冷啊，好想擁有暖和的電熱毯，貓貓心裏越想越生氣，越想越傷心。
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但是鏟屎官很委屈啊，自己不過是昨晚睡覺前把電源拔下來了，和貓貓一起到牀上去睡覺。
貓貓你起這麼早，鏟屎官都沒起牀，沒插上電源當然不暖和咯。
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後來，鏟屎官幫貓插上電源線了，貓貓又開心地趴在電熱毯上了。
哈哈哈，說到底還是怪鏟屎官，怪鏟屎官起牀太晚，怎麼能怪人家貓貓起太早呢？
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兩隻肥貓賴在暖爐旁取暖不動 下秒令人震撼真相爆出：我家沒養貓新買來的加熱貓窩會取得貓咪們芳心？事實證明這東西才是牠最愛假裝看不見貓咪 牠疑惑地作出這反應令媽媽一秒破防 結局超可愛曬出窗外的貓窩被吹到露台上 隔天去取時看到讓人心酸又溫馨一幕沒有養貓卻聽到客廳傳來喵喵聲 拆開包裹驚見牠 後續有好結局金毛媽媽產後憂鬱無心照顧11隻狗B 貓咪母愛大爆發：都由我照顧為了說服爸媽能在家裏養貓咪 小女孩精心製作報告書：讓我養貓吧
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