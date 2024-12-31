貓咪發現電熱毯冰冷　秒用銳利眼神死瞪鏟屎官　真相讓人哭笑不得

貓咪早早地起牀，然後自覺地坐到自己的電熱毯上。



這一坐發現不對勁，原本熱乎乎的電熱毯冰冰涼，怎麼回事？肯定是鏟屎官在搞鬼，貓咪生氣地瞪着鏟屎官。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

橘貓坐電熱毯發現不熱，其實因為沒有插電掣。（X@kunyan_kainyan）

好冷啊，好想擁有暖和的電熱毯，貓貓心裏越想越生氣，越想越傷心。

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但是鏟屎官很委屈啊，自己不過是昨晚睡覺前把電源拔下來了，和貓貓一起到牀上去睡覺。

貓貓你起這麼早，鏟屎官都沒起牀，沒插上電源當然不暖和咯。

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後來，鏟屎官幫貓插上電源線了，貓貓又開心地趴在電熱毯上了。

哈哈哈，說到底還是怪鏟屎官，怪鏟屎官起牀太晚，怎麼能怪人家貓貓起太早呢？

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