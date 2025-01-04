流浪貓每天坐家門外是否應收養？網民被1句話點化：牠怕被你討厭

一名網友日前在看一隻浪貓出現在社區，出於惻隱之心便天天餵食牠，餵了幾天後這隻貓竟然找到他家門口從此住了下來，網友便想說想收編貓咪，結果卻陷入了兩難的境地，這讓他非常頭痛到底要不要帶回家飼養。



流浪貓每天坐家門外是否應收養？（微博）

小紅書一名網友「XX-nK」日前貼出一篇長文，表示之前在社區見到一隻流浪貓，看牠挨餓於心不忍，就特地買了貓罐頭來餵牠，後來不知道怎麼的，浪貓就自己找到家裡來，於是就開始在家門口餵貓咪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這隻浪貓前陣子每天早中晚都會到網友家門口吃飯，就連睡覺的時候都會直接待在家門口，但奇怪的是這隻浪貓每天晚上都在門口吃飯睡覺，早上5點之後就消失了，中午吃飯的時候又回來，飽餐一頓後又走了。

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網友指出，這隻浪貓行動自如，但是每次看到牠的時候總是坐在門口的墊子上，一直對著門一動不動，一直坐了好久之後發現人類沒出來才會去窩裡睡覺，

但我每次開門牠都會喵喵叫走到我面前，真的想養著牠，可想要抱進來就不願意，怎麼辦才好。

由於原PO非常苦惱要不要養貓，便向網友們詢問該怎麼辦，不少網友勸告原PO直接收編，留言表示：

「這隻貓並不喜歡自由，你聽我的，牠是真的想進你家」、

「你多試幾次看看，貓咪自己願意進來就真的直接收編了，不需要猶豫」、

「可能貓咪在試探吧，牠希望你養牠可是又怕被你討厭，很心酸的」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】