家中百厭貓打翻酸奶不認錯 貓奴決定用最嚴厲懲罰「洗澡攻擊」
撰文：貓與愛的世界
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這天，網友正在吃酸奶，家裏的小貓，跑過來用頭撞酸奶碗，導致一整碗酸奶被打翻全沾在了身上。
貓還挺高興，舔舔舔覺得自己佔大便宜了，一點都沒有發現危險即將來臨。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
鏟屎官為了懲罰小貓，決定對牠進行洗澡攻擊。
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於是，本來就討厭洗澡，一到冬天更甚的咪就被網友抓進了浴室。
由於一切都發生的太快了，貓被放進水裏的時候都沒有辦法消化這突然發生的事。
貓瞪大眼：不是，我幹啥了我？
你說呢小貓？你有罪！
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很快，小貓就洗完了澡，然後變成了大耗子哈哈哈。
不過，被烘乾毛毛之後又是可愛小貓了，但牠看起來還是高興不起來。
果然，咪不能做壞事啊！
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