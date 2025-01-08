家中百厭貓打翻酸奶不認錯　貓奴決定用最嚴厲懲罰「洗澡攻擊」

撰文：貓與愛的世界
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這天，網友正在吃酸奶，家裏的小貓，跑過來用頭撞酸奶碗，導致一整碗酸奶被打翻全沾在了身上。

貓還挺高興，舔舔舔覺得自己佔大便宜了，一點都沒有發現危險即將來臨。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

喵：發生什麼事？（x@Js4zeKqmJxbnVBS）

鏟屎官為了懲罰小貓，決定對牠進行洗澡攻擊。

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於是，本來就討厭洗澡，一到冬天更甚的咪就被網友抓進了浴室。

由於一切都發生的太快了，貓被放進水裏的時候都沒有辦法消化這突然發生的事。

貓瞪大眼：不是，我幹啥了我？

你說呢小貓？你有罪！

愛貓突然在家中狂打滾　以為肚裏生蟲趕緊去看獸醫　結果哭笑不得撿到超可愛活潑萌貓　但牠卻不愛吃罐罐　獸醫細看後大呼：不能養

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很快，小貓就洗完了澡，然後變成了大耗子哈哈哈。

貓咪被迫洗水澡，全身濕透了，生氣中！（x@Js4zeKqmJxbnVBS）

不過，被烘乾毛毛之後又是可愛小貓了，但牠看起來還是高興不起來。

趕快去把身體弄乾（x@Js4zeKqmJxbnVBS）

果然，咪不能做壞事啊！

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貓咪曾要用混凝土當枕頭　1個命運邂逅改變貓生　柔軟枕頭隨便睡咖啡廳每星期搞活動替貓咪們尋家　盡情互動接觸　歡笑中帶著愛聽到車裏有貓咪叫聲卻怎樣也找不到　最終果斷這樣做成功救出牠小貓生死邊緣掙扎　無法正常行走還有白內障　獸醫1舉動助牠重生熱情哈士奇對新來小貓極感興趣　為建立友誼隔著籠也可靠這1招老狗和小貓成了忘年之交　一見如故護航陪玩　尾巴變逗貓棒不生氣透過寵物監控器想看家中愛貓　沒想到竟接連收到這提示：車輛出現

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

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