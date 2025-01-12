店門口貼上貓畫像　1位置畫得最傳神　網民看到本貓：一貓一樣

如今，越來越多的店鋪裏養了貓，有的為了防老鼠，有的單純養成招財貓。



網友@喵喵不做喵包子在廣州一家美甲店看到門上貼着一隻貓，貓貓畫得很可愛，只是表情好像不對，眼神更是獨特，真有貓貓是這樣嗎？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（小紅書@喵喵不做喵包子）

結果見到店內本貓後發現，畫像和貓貓一模一樣，不得不感嘆，真是靈魂畫手。

尤其這個睿智的眼神，太真實了叭！

瞪你一眼，你還敢亂叫鬥雞眼嗎？（小紅書@喵喵不做喵包子）

被人亂叫鬥雞眼，這可能是所有對眼貓貓的煩惱，不管原本叫什麼名字，別人一見都要先叫一聲鬥雞眼。

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網民分享遇到的鬥雞眼貓咪：

另一隻貓貓因為獨特的眼神，也引起了很多人的注意。鏟屎官@kei一次放出了貓貓的很多對眼照，讓人看了忍不住哈哈哈。

看到對眼貓貓，你敢跟貓對視三秒嗎？

網友@邪惡的咪教人士發出重慶理工大學裏的一隻對眼貓貓，讓人完全沒法跟貓對視三秒。因為再對視下去，自己也會變成對眼了。

通常，貓貓對眼由遺傳形成，大多是先天性的。這種先天性的對眼對貓貓的生活沒有影響，也不影響身體健康，不用治療。

如果貓貓以前不是對眼，後來某一天突然變成了對眼，這種後天的對眼大多因為疾病形成，一定要多加關注和治療。

現實生活中，你見過對眼貓貓嗎？

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】