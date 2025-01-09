門外出現陌生貓咪趕不走　見身上斑紋後秒爆哭：為見我走了35公里

一名擔任中途之家的女子送養一隻白底虎斑貓出去，半年後她發現一隻陌生浪貓竟出現在家裏面，本來她很生氣想把浪貓趕走，仔細看了一下貓咪身上的斑紋才驚覺這隻浪貓竟然是之前中途過的貓貓，因為太想念女子，獨自走了35公里回到這邊找她。



大陸一名擔任中途的女網友在半年前收編了一隻白底虎斑浪貓，那時候這隻浪貓還小，想說看牠可憐便暫時收養在家中，並試圖為牠找到新家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一名擔任中途之家的女子送養一隻白底虎斑貓出去，半年後她發現一隻陌生浪貓竟出現在家裏面。（微博）

過沒多久，有好心人私訊女子說願意領養這隻白底虎斑浪貓，女子也很開心的將這隻小貓送養出去。

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沒想到半年後，女子準備出門的時候發現家門口蹲坐一隻陌生浪貓，甚至還趁她不注意闖進家中，跟女子家裡養的橘貓互動，女子見狀十分生氣想要把浪貓趕走，但正要把貓咪趕走的時候才發現這隻貓身上的花紋好像有點眼熟，拿照片出來比對後才發現原來這隻貓咪竟然是她半年前中途過的浪貓。

因為太思念曾照顧牠的人類，小貓咪走了35公里前來找她。（微博）

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女子表示，這隻小貓當初是送養給一名住在35公里遠以外的好心人，沒想到這隻貓貓太想念自己，竟然逃家走了這麼遠的路來到她家，

原來牠一直都沒有忘記我，反倒是我忘記牠了。

這次不會再分開。（微博）

暖心影片吸引超過15萬人觀看，網友留言表示

「這就是貓的報恩吧」、

「看來這隻貓咪比較喜歡跟你住，沒那麼喜歡牠的新飼主」、

「你家原住民貓看起來也很歡迎這隻貓貓」。



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