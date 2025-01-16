愛挖洞汪星人要訓練肌肉停不了 網民看後只得苦笑：辛苦了爸爸
撰文：狗與愛的世界
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這天，網友@coco_dake666 突然在家裏的花園發現了好幾個洞。每個洞都不小，幾乎是一個小朋友可以鑽進去的程度。
不僅如此，網友還發現另一邊靠近牆壁的地方也出現了很多的洞，鋪好的人工草皮也是直接被翻了起來...►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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看見犯罪現場後，網友瞬間明白了罪魁禍首是誰...
就是家裏的狗狗「奧斯卡」！！！
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網友表示，奧斯卡在挖了洞之後就開始裝沒事狗一樣，最後還是由老公親手補了那個坑才就此作罷：
挖土的是狗狗，但把洞埋起來是老公的責任，奧斯卡每挖一個洞，老公就趕緊補起來，還要維持人工草皮的整潔哈哈哈～
許多人看到後都笑出了聲：
「對挖洞無法抗拒。」
「看牠那個的表情，是該休息一下了，等下再繼續挖。」
「是用挖洞訓練肌肉嗎？」
「如果柵欄因此倒塌的話真的會是災難一場，要小心。」
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