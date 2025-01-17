流浪貓闖進長者散步小隊 自來熟又配合腳步 最終牠得到這樣安排
撰文：貓與愛的世界
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一個名為「Striders」老年徒步小組正在公園裏鍛鍊的時候，偶遇了一隻小貓。
這隻貓特別自來熟，直接加入了他們，陪他們一起散步。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
小貓很會掌握節奏，老人們快走時，牠也快走，老人們放慢速度，牠也放慢速度。
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很快，這個聰明又機靈的小貓就得到了所有奶奶的喜愛，大傢伙給牠準備了水和食物。
小貓狼吞虎嚥的，看起來已經餓了很久了。
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看着小貓的樣子，大家都十分心疼，希望這隻貓能夠得到幫助，於是徒步小隊的志願者幫忙聯繫了動物救援。
很快，小貓就被接到了動物救援組織，在那裏牠接受了獸醫的檢查，還擁有了名字「Strider」（和徒步小隊的名字一致）。
後來，Strider被救助組織的負責人帶回家照顧，相信不久後牠就能找到一個永久之家。
也是個幸運的小貓呢！
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