貓咪冷得要用枯葉來取暖 救起後揭發牠是被遺棄 後續好運連連
撰文：貓與愛的世界
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前段時間，貓咪救助中心的工作人員收到了一則求助短信，說是在公園的枯葉間發現了一隻小貓。
大家立刻趕到現場，然後就看到有一隻貓用樹葉給自己搭了一個小窩，牠被凍壞了，蜷縮着睡覺，努力保暖。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
救援人員叫牠過來，貓貓似乎意識到這些人是來救自己的，很快就跑到了大家身邊。
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後來經過檢查發現：貓咪已經11歲了，牠是有主人的。
可惜，當工作人員聯繫主人後卻得知，牠被拋棄了。
沒辦法，大家只好將貓帶回了收容所，還給牠取名為「凱倫」（Karen）。
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為了更好的照顧這隻貓，凱倫被送到了寄養家庭，在那裏牠終於可以放鬆了下來。
雖然凱倫被遺棄了，但因為牠性格特別好，很親人還很乖，很快就被一個家庭相中了。
於是，凱倫飛速來到了新家。
這下，凱倫快樂的蛇年生活就要開啟啦~
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