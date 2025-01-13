監視器下發現貓咪在家迎陌生訪客 共享沙發和平共處：實在太好笑
撰文：聯合新聞網
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國外一對貓奴夫妻外出旅行，讓愛貓留下來顧家，他們卻從監視器看到不可思議的景象，當兩人不在家的時候出現一名不請自來的客人，兩隻貓卻視若無睹表現得格外自在，讓飼主忍不住笑說這一切實在太好笑了！
飼主於IG（@keywestwaterman）上分享，日前他和妻子短暫出門旅遊，把愛貓「Tuna」留在家裡顧家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
點擊圖片放大看，浣熊到來與貓咪的反應，也太奇妙了：
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由於兩人非常想念貓咪，三不五時就會打開寵物監視器觀察貓咪的狀況，不過卻意外發現家裡多了一個新的客人。
從監視器畫面可以看到，一隻野生的浣熊穿過貓門進到家裡，儘管Tuna全程目睹但沒有特別的反應，看起來更像是在張開雙臂迎接新朋友的到來。
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飼主表示，這隻浣熊真的把這當成自己家，先是吃了貓糧還不忘把沙發間的碎屑清乾淨，以及躺在沙發上休息，前前後後待了和貓咪和平共處待了約4個小時，最後像什麼事都沒發生過一樣悄悄離開。若不是監視器拍到，也許飼主永遠不會發現這件事，
我覺得這實在太好笑了。
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