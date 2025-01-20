貓奴遭家中主子死亡凝視嚇出一身冷汗　原來是做漏了這件重要事

新年新氣象，踏入2025年後，網友@marukotokinako 給自己定了新目標：早睡早起！



這天，她早早地就起牀了，卻發現自家小貓「小丸子」眼神不善地盯着自己，就好像她犯了什麼不可饒恕的錯一樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友很慌張，表示自己起的很早，也也沒有睡過頭，並沒有錯過牠的飯點！

小丸子表示：我只是想吃飯（x@marukotokinako）

飯點倒是沒錯過啦，但碗裏沒飯了不知道嗎？！

小丸子表示：我只是想吃飯（x@marukotokinako）

其實小丸子是個吃貨，最喜歡待在飯碗前等放飯：

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原來，小貓的貓碗空了哈哈哈，牠還特地走到碗邊提醒她。

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網友很無語，但還是給小貓道了歉，並立刻加滿貓糧。

她吐槽：

新的一年，第一波壓力是貓給的！

小丸子：這才哪到哪啊！

小丸子：快起來，我還未吃夠~（x@marukotokinako）

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