貓奴遭家中主子死亡凝視嚇出一身冷汗 原來是做漏了這件重要事
撰文：貓與愛的世界
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新年新氣象，踏入2025年後，網友@marukotokinako 給自己定了新目標：早睡早起！
這天，她早早地就起牀了，卻發現自家小貓「小丸子」眼神不善地盯着自己，就好像她犯了什麼不可饒恕的錯一樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
網友很慌張，表示自己起的很早，也也沒有睡過頭，並沒有錯過牠的飯點！
飯點倒是沒錯過啦，但碗裏沒飯了不知道嗎？！
其實小丸子是個吃貨，最喜歡待在飯碗前等放飯：
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原來，小貓的貓碗空了哈哈哈，牠還特地走到碗邊提醒她。
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網友很無語，但還是給小貓道了歉，並立刻加滿貓糧。
她吐槽：
新的一年，第一波壓力是貓給的！
小丸子：這才哪到哪啊！
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流浪貓闖進長者散步小隊 自來熟又配合腳步 最終牠得到這樣安排機心貓為求包養耍手段 先扮跛腳博同情進屋 後續有更誇張舉動共乘車遇迷你可愛橘貓 卻被司機警告離遠點：身價是你10倍惹不得貓咪冷得要用枯葉來取暖 救起後揭發牠是被遺棄 後續好運連連監視器下發現貓咪在家迎陌生訪客 共享沙發和平共處：實在太好笑店門口貼上貓畫像 1位置畫得最傳神 網民看到本貓：一貓一樣
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