帶二哈去散步經過長椅時　牠1個微妙舉動像在暗示主人：你太胖了

撰文：狗與愛的世界
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國外一名叫做「米爾頓」（Jasmine Milton）的妹子分享了一件趣事。

她表示，每次和養的哈士奇在街上散步時，只要經過長椅，這貨就會故意放慢速度，還斜眼看着自己，似乎是在暗示她走得太慢了，乾脆停下來休息好了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這一舉動，讓米爾頓覺得自己似乎被狗子看扁，同時也好似狗子在嫌棄自己太胖了...

（tiktok@jasfrancesxo）

二哈這樣做，是嫌棄主人太胖了嗎？

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米爾頓非常無奈，表示沒有人能像狗子一樣羞辱自己的體重，她只能發文在網上求助：

有人能讓牠不要再這樣做了嗎？
汪：你要坐坐嗎？（tiktok@jasfrancesxo）
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結果沒想到的是，許多人看到後卻反而幫狗子説起了話：

「不是啦，其實牠是怕你走太累了。」
「牠很關心你，真是可愛的寶貝。」
「其實是狗狗走累了，自己想要休息。」

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