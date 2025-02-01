新手養金魚點揀好？從色澤到反應都不可忽略　一文看清選購原則

金魚是常見的家庭水族飼養品種，金魚外形嬌媚可愛，體色五彩繽紛，絢麗多姿。而且金魚有吉祥富裕的象徵，因此飼養金魚不僅僅愛好享受，更是美好心願的一種寄託。



那麼，在飼養金魚之前，我們又該掌握哪些挑選金魚的方法呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

新手養金魚點揀好？

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觀察金魚是否健康，健康的金魚遊動迅速、反應靈敏。而不健康的金魚，遊動疲倦、反映遲鈍，脱離金魚群體。有些金魚還會有腹部鼓不起來、魚尾不平，歪長尾巴、眼球大小不均，不合標準等等情況。這類不健康的金魚就千萬不要挑選了。

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健康的金魚體色繽紛溢彩，鮮豔奪目。而那些呈現灰色、黑灰色、紅黃色、黃色、胡蘿蔔色、半紅色半黑色的金魚不能挑選。同時，金魚身紅而鰭葉邊緣黑，看起很美的金魚，這類的金魚也不宜選購。

大家都想養的金魚，為家裏增添一份活力。（unsplash@ahmed-zayan）

在挑選金魚時，除了仔細觀察身體是否健康，形體是否優美，呼吸是否順暢，遊動是否敏鋭之外。

還需要進行適當的健康測驗，可以給金魚為少許的食物，如果是健康的金魚，都會爭先恐後的爭搶食物，對外界事物的反應相當敏鋭，遊動的速度也非常的快。像這類的金魚就比較適合選購。

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