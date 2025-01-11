新手必看｜選這些熱帶魚品種　存活率高又易養　輕鬆養魚不是夢

有很多心血來潮的小年輕想養魚，會優先選擇熱帶魚，因為顏色比較亮麗，長的也比較好看，但是大家也都知道，熱帶魚也是比較難養的，而且是必須在20度以上的水溫中才能生存，飼養上會麻煩一些。那相對來說，比較好養的品種有哪些呢？



新手選擇什麼品種的熱帶魚好養？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

新手選擇什麼品種的熱帶魚好養？（unsplash@ilias-triantos）

+ 14

1. 孔雀魚：五彩孔雀、黑孔雀、白孔雀等是最容易飼養的熱帶魚，對水質要求不嚴格，水溫可在18℃至26℃，所有熱帶魚能吃的餌料都可用來餵牠。

2. 吻嘴魚：易飼養繁殖，水溫可在20℃至26℃；飼料可餵紅蟲、線蟲、江米蟲、乾蟲，植物性飼料和人工飼料也可，此魚3個月後會接吻，串缸混養時應注意。

3. 斑馬魚：猶如非洲大草原奔馳的斑馬而得名，一般飼養的水溫在23℃—25℃，牠是熱帶魚中最好養的一種，不需要特別精心地照料，亦少病蟲害。

延伸閱讀：要經常給觀賞魚換水嗎？專家指頻繁換水反而有害：科學管理水質（點擊連結看全文）

+ 17

4. 紅劍尾魚：適應性強，水溫20℃至25℃，在弱酸性、中性和弱鹼性的水中均可，劍尾魚是雜食性魚類，所有熱帶魚能吃的餌料都可以。

5. 紅綠燈魚：易飼養，但較難繁殖，水溫應控制在22℃至25℃，在弱酸性、中性和弱鹼性的水中均可，飼料應以紅蟲、線蟲為主。

6. 血鸚鵡：這是一種陰陽魚，如同所謂的獅虎、騾子一樣，沒有繁衍下一代的能力。由於具有火焰般的外型、鮮紅的顏色、優雅的姿態，很快的成為熱門的風水魚品種。

以上介紹的幾款熱帶魚相對來說，對於新手是比較容易飼養的，存活率相對其他種類的魚還是比較高的，所以新手們想飼養，可以優先選擇以上幾個品種。

延伸閱讀：哪些熱帶魚可以混養在一起？除考慮體型外 預留活動空間不可忽略（點擊連結看全文）

+ 8

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】