主人離家數天　汪星人落寞瑟縮一角　喵星人看後秒變溫柔感動網民

網友@Aerial_Engage 表示，不久前，自己利用假期回了趟老家，因為比較突然，便把第一次把狗狗「辛巴」（Simba）和貓貓「諾瓦」（Nova）單獨留在了家中。



雖然，那幾天她有請住在家附近的寵物保母過來幫忙照顧，但對於辛巴來說，主人不在，還是給牠造成了很大的打擊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

只見辛巴一直窩在角落，焦慮地看着四周，模樣看起來不太開心。

狗狗神情落寞，是想主人了嗎？（reddit@Aerial_Engage）

監視器下，貓狗間的互動，令網民很是感動：

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但沒想到的是，原本我行我素的諾瓦卻突然跑到了辛巴否認旁邊。

牠不時親吻或磨蹭一下辛巴，似乎是在幫狗狗打氣。

喵：有我陪著你～（reddit@Aerial_Engage）

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許多人看到後表示：

「讓人感覺温暖又悲傷，動物無私的愛總是容易讓我感動，希望狗狗能再開心起來。」

「貓貓特別去陪伴狗狗，真的是太暖了。」

「幸好牠們仍擁有彼此。」



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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】