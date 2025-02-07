過年派利是故意少給毛孫　聰明狗狗這樣做爭取到更多：還想騙我？

過年期間很多長輩都會發給晚輩壓歲錢，就連毛小孩也可以擁有自己的紅包。



一位阿嬤日前在大年初一給晚輩們發壓歲錢，故意少給毛孫子好幾張紙鈔，測試牠會不會發現自己拿到的少很多，結果狗狗果然不是好騙的，馬上發現自己竟然只有一張紙鈔超生氣，秒翻臉不跟阿嬤好了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗看到有利是派，集中精神留意著。（微博）

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最近在網路上流傳一段爆笑短片，一位阿嬤日前在大年初一當天給晚輩們發壓歲錢，每個晚輩都領到白花花一疊鈔票。

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但阿嬤故意只給狗狗一張紙鈔看看牠會不會發現自己少拿很多，果然毛孫子不是好騙的，立刻發現隔壁的人領的比自己多很多，立刻氣炸對阿嬤哼了一聲，就像是在說「阿嬤偏心不跟阿嬤好了」，讓阿嬤立刻笑嘻嘻補上更多紙鈔，狗狗才開心的跟阿嬤撒嬌。

滿足地離開！（微博）

影片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示

「好精明的狗狗，事實證明連狗都不能亂騙」、

「阿嬤一定想說毛孫很笨認不清楚人類的鈔票，殊不知被擺了一道」、

「狗狗：我只是不會講人話而已，還想騙我？」、

「這隻狗聰明到可以去上學了」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】