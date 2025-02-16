貓媽媽誕下12隻小寶寶　唯獨牠與眾不同　你看出哪裏有異常嗎？

最近，國外的一家動保組織「PAWS Chicago」接收了一窩流浪奶貓，基本上小奶貓們都是毛茸茸的，但只有一隻被取名為「Craisin」的貓不一樣，牠是禿的，身上沒有半根毛。



一開始，大家還以為是小貓生病了，像毛囊蟲病就會導致皮膚掉毛，但並不是。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪身上的毛，去了哪裏呢？（facebook@PAWS Chicago）

+ 2

也有人推測是貓爸貓媽有無毛的隱性基因，所以只有牠沒毛，其他貓是正常的。

還有人說可能小貓的壓力太大了，就是一種應激反應，沒準長大後毛就長出來呢。

總之，具體啥原因沒人知道。

延伸閱讀：日本短毛貓聽到這聲音拋下飼主暴走狂奔 媽難受：我輕易就被捨棄（點擊連結看全文）

+ 15

雖然Craisin禿，但牠很健康，所以把牠當成普通的無毛貓來看就行。

目前，小貓咪正在蹲一個家呢。

咋說呢，養這貓好，跟開盲盒一樣…沒準以後就表演個大變活毛貓，毛嗖嗖嗖就長出來了~

延伸閱讀：貓咪一家5口被遺棄 幸有好心人收留 後續故事很暖心：全都有家（點擊連結看全文）

+ 40

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】