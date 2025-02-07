貓奴夫婦到貓咪Cafe偷吃　接客貓道德底線超高掙脱速逃：這是出軌

網友@mene_nyanyan 最近想玩點刺激的，她決定和老公一起揹着自家貓去貓咖吸貓。



她也是心虛，出門之前還特地抱了抱貓，表現得很黏糊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

出門之前特地抱了抱自己家中的愛貓（x@mene_nyanyan）

然而，一到貓咖，直接換了副面孔，挑選好喜歡的貓準備大吸特吸的時候…貓員工聞到了他們身上家貓的味道，光速逃跑了。

貓員工：不是吧，阿sir，有家室還出來亂搞啊！

似乎打工貓聞到不一樣的「霸氣」，秒速逃走了。（x@mene_nyanyan）

夫妻倆相當尷尬，見半天都沒有貓過來後，灰溜溜的回家了。

貓咪Cafe的小貓，都躲得遠的。（x@mene_nyanyan）

回家之後，倆人又怕家貓聞到味道吃醋，便準備躲着貓先洗個澡，沒想到還是被小傢伙發現了。

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家中貓咪這麼可愛，為何要去「偷吃」！

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令人意外的是：小貓依然很粘人，還跟進卧室守護。

家貓：蒜啦，日子該過過吧，還能離咋的！

看吧，以前總說家貓哪有野貓香，現在看來還是家貓比較香！

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