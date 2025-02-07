貓奴夫婦到貓咪Cafe偷吃 接客貓道德底線超高掙脱速逃：這是出軌
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
網友@mene_nyanyan 最近想玩點刺激的，她決定和老公一起揹着自家貓去貓咖吸貓。
她也是心虛，出門之前還特地抱了抱貓，表現得很黏糊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
然而，一到貓咖，直接換了副面孔，挑選好喜歡的貓準備大吸特吸的時候…貓員工聞到了他們身上家貓的味道，光速逃跑了。
貓員工：不是吧，阿sir，有家室還出來亂搞啊！
夫妻倆相當尷尬，見半天都沒有貓過來後，灰溜溜的回家了。
回家之後，倆人又怕家貓聞到味道吃醋，便準備躲着貓先洗個澡，沒想到還是被小傢伙發現了。
延伸閱讀：14歲肥胖盲眼老貓沒人領養直到她出現 被愛包圍下牠變得不一樣（點擊連結看全文）
+25
家中貓咪這麼可愛，為何要去「偷吃」！
+2
令人意外的是：小貓依然很粘人，還跟進卧室守護。
家貓：蒜啦，日子該過過吧，還能離咋的！
看吧，以前總說家貓哪有野貓香，現在看來還是家貓比較香！
延伸閱讀：貓咪冷得要用枯葉來取暖 救起後揭發牠是被遺棄 後續好運連連（點擊連結看全文）
+3
收養貓咪1年後 發現家中13歲松鼠狗逐漸貓化：牠不是狗是一隻貓水果店老闆遇流浪貓暖心收養 全靠牠1技能業績狂增長：貓肥家潤遇上奶白色全身炸毛貓 網民疑惑：跟這生物混血的？真實身價不菲貓咪被困積雪排水管內 一根繩子助牠脫險 網民：喵星人好聰明家中有4隻愛坐掃地機器人貓咪 隨時要乘車巡視全家 喵：輪到我
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】