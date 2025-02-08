語言不通擋不住愛　狗狗帶路救出6隻黑貓　意外邂逅換來幸福結局

網友@Erielle 是一家貓救助中心的動物護理助理，這天她正上班的時候，突然有個妹子牽着狗進來了。



當時網友就愣住了，因為這可是貓救助中心，不收狗的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗帶著路前往停車場（tiktok@hierielle）

於是立刻跟這個妹子解釋，結果倆人語言不通，雞同鴨講半天，誰也沒明白對方的話。

可能意識到這樣下去不行，妹子便打開了手機翻譯軟件，連翻譯帶比劃的說明了來意：她在停車場發現了一個裝滿貓的籠子。

明白事情原委之後，網友立刻跟着妹子前往停車場，然後就發現了一個裝了6隻小黑貓的航空箱。

+ 3

因為貓比較小，她立刻將其帶回救助中心進行檢查，好在牠們都很健康。

延伸閱讀：垃圾堆中遇上遭貓媽媽遺棄小貓 1個決定加上原住民打氣：要堅強（點擊連結看全文）

+ 12

後來，小貓要找寄養家庭，儘管從來都沒有養過這個年齡段的貓，但網友還是提交了申請，她覺得自己跟貓貓們很有緣分。

就這樣，小貓們成功來到了網友的家，並在網友的照顧下茁壯成長。

雖然等貓咪再大一點之後就會進入到領養程序裏，但網友還是很珍惜這段相處的時間。

小貓們（tiktok@hierielle）

一番觀察後，牠們已被送到領養中心，等待新家庭：

+ 5

我不知道牠們因為什麼被遺棄了，但毋庸置疑這些貓可愛又迷人，跟牠們在一起很有趣也很有意義，希望小傢伙們都能進入一個幸福的家吧~

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】