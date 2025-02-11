虎斑貓緊叼受傷奶喵衝進房內　水汪汪雙眼急到要哭出來：快救牠

一名網友家裡養了一隻虎斑貓，日前虎斑貓竟然叼著受傷的三花貓奶貓衝到房間裡面不斷對飼主喵喵叫，就像是在說「拜託救救我全身傷又癱瘓的朋友」，但實際上那隻受傷的三花貓只是一隻破爛的貓布偶。



大陸一名網友「臘八蒜的花海」日前貼出一段影片，家裡飼養的虎斑貓叼著一隻看起來像是三花貓奶貓的娃娃著急衝進房間。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一名網友家裡養了一隻虎斑貓，日前虎斑貓竟然叼著受傷的三花貓衝到房間。（微博）

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看到正在工作的飼主完全不理會對方是否在忙，把貓娃娃放下後立刻衝到飼主身邊不斷喵喵叫，看起來一臉快哭的說著「拜託救救我朋友」，讓飼主哭笑不得。

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飼主表示，愛貓叼來的貓咪布偶是牠的玩具，之前因為不小心咬太大力導致貓咪玩偶損傷，因為虎斑貓很喜歡這隻貓咪玩具，所以決定就用繃帶纏一纏固定後還給牠，沒想到天真的虎斑貓竟然把貓咪玩偶當成真貓看待，見到布偶上面滿是繃帶就很焦急求自己救救朋友的性命。

喵：你不能救救牠嗎？（微博）

影片在網路上吸引超過6萬名網友觀看，網友留言表示

「幫玩偶舔毛好可愛」、

「小貓是真的把玩具當成自己同類了，以為同類全身傷又癱瘓著急得不行」、

「好有愛心的毛孩子，懂得照顧同伴」、

「感覺是虎斑貓母愛爆發把小貓玩偶當成自己孩子了」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】