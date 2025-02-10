19歲老貓健康檢查被告知有異常　 抽血化驗後獸醫給出這幽默回覆

一名飼主家中的貓咪帶去做定期健康檢查時，獸醫發現貓咪的眼睛水潤異常，認為可能是甲狀腺疾病便安排抽血，沒想到過一陣子後去看報告，獸醫竟然跟飼主道歉，表示貓咪一點身體狀況都沒，「要說的話就是太天生麗質了」，讓飼主跟獸醫忍不住笑出來。



日本一名漫畫家「黑百合姬」在個人X(原推特)帳戶分享一段有趣的故事，家中飼養的橘白貓當時19歲，已經是一隻非常高齡的貓瑞，帶去獸醫院做定期健康檢查的時候，獸醫發現橘白貓的眼睛特別水亮，擔心可能是甲狀腺疾病引起的，立刻為貓咪安排了更精密的檢查。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一名飼主家中的貓咪帶去做定期健康檢查時，獸醫發現貓咪的眼睛水潤異常，認為可能是甲狀腺疾病便安排抽血。（x）

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結果沒想到過一陣子去看報告後，獸醫笑著跟原PO說「你家貓咪非常健康，一點身體狀況都沒有，就只是天生麗質而已，非常抱歉」，讓飼主跟獸醫師都忍不住在場笑出來。

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貓咪本尊的照片在網路上吸引超過3百萬人朝聖，網友留言表示

「本來獸醫師很擔心你家貓咪是因為生病的關係眼睛才會水潤水潤的，結果檢查出來是天生麗質啊」、

「代表你家貓咪照顧得很好」、

「能活到19歲的貓咪都不簡單」、

「這模樣完全看不出是19歲的模樣，不說我還以為才5歲」。



這麼可愛，那裏是有病！（x）

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