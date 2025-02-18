松鼠狗眉頭緊鎖從門縫中深頭做監工　氣噗噗：為何我不能做麻糬

這天，3歲的松鼠狗「秋田」見主人正在製作麻糬，便急不可待的想要參與。



主人思來想去，還是擔心牠會搗亂，於是便把牠放到了客廳外隔離，只留下了一個門縫可以參與。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

從照片中可以看到，秋田把自己的頭塞在拉門與門框之間的空隙裏，牠眉頭緊皺，盯着正在製作麻糬的主人，兇巴巴的眼神似乎在訴說自己無法參與的不滿。

汪：媽媽，我也要幫手（x@akitapome）

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主人也表示，去年做麻糬時，秋田就是自己身邊的監工，所以才會對現在的差別待遇感到生氣。

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氣噗噗的生氣樣子（x@akitapome）

牠看起來真的既不服氣又可愛哈哈哈哈！

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