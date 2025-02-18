松鼠狗眉頭緊鎖從門縫中深頭做監工 氣噗噗：為何我不能做麻糬
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
這天，3歲的松鼠狗「秋田」見主人正在製作麻糬，便急不可待的想要參與。
主人思來想去，還是擔心牠會搗亂，於是便把牠放到了客廳外隔離，只留下了一個門縫可以參與。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
從照片中可以看到，秋田把自己的頭塞在拉門與門框之間的空隙裏，牠眉頭緊皺，盯着正在製作麻糬的主人，兇巴巴的眼神似乎在訴說自己無法參與的不滿。
+14
主人也表示，去年做麻糬時，秋田就是自己身邊的監工，所以才會對現在的差別待遇感到生氣。
延伸閱讀：松鼠狗以為去公園放風 結果竟然要去這裡 表情瞬間天堂掉入地獄（點擊連結看全文）
+11
牠看起來真的既不服氣又可愛哈哈哈哈！
延伸閱讀：好奇心狗狗最愛偷窺主人 滿以為已把自己藏得很好：你看不到我的（點擊連結看全文）
+9
突然重遇多年沒見老狗友不敢信 一個擁抱勝過千言萬語：真的是你語言不通擋不住愛 狗狗帶路救出6隻黑貓 意外邂逅換來幸福結局床舖遭3隻狗狗霸佔 狗主網上募集奴才睡姿 最終得出超爆笑答案垃圾堆救起飢寒交迫小狗 1年後有大變化 血統超意外：撿到寶了流浪狗兄弟生死相依出車禍全程守護不肯讓開 如今牠們最想要是？巨型黑狗狗在後園打滾撒嬌 獲百萬網民點讚：你肯定牠不是黑熊？
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】