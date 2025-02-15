好奇心狗狗最愛偷窺主人　滿以為已把自己藏得很好：你看不到我的

我相信，養狗人一定都經歷過被自家狗子暗中觀察的時刻...但你知道嗎，其實，偷窺可是門技術活兒！



網友@RUby0522dog 養了一隻7歲大的混種狗，名叫「嚕比」（ルビー）。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

好奇心旺盛，時刻都要黏著主人。（x@RUby0522dog）

八卦又愛親近主人的「嚕比」（ルビー）

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這天，網友分享了嚕比偷窺失敗的日常。

從照片中可以看到，嚕比從沙發後面探出小腦袋，眼神專注地盯着主人，尾巴還緊張地貼着後腿，一副「我是專業的，千萬別發現我」的樣子。

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然而，牠似乎完全忘記了身體也要藏起來，就導致牠整隻狗除了腦袋，其他部分全都暴露在外，偷窺計劃徹底失敗哈哈哈！

傻狗狗，你把一隻眼藏起來是沒用的。（x@RUby0522dog）

許多人看到後紛紛表示：

「嚕比太可愛了，瞬間治癒了我的疲憊！」

「建議嚕比在黑暗時再試試，效果更佳哦！」



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