好奇心狗狗最愛偷窺主人 滿以為已把自己藏得很好：你看不到我的
撰文：狗與愛的世界
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我相信，養狗人一定都經歷過被自家狗子暗中觀察的時刻...但你知道嗎，其實，偷窺可是門技術活兒！
網友@RUby0522dog 養了一隻7歲大的混種狗，名叫「嚕比」（ルビー）。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
八卦又愛親近主人的「嚕比」（ルビー）
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這天，網友分享了嚕比偷窺失敗的日常。
從照片中可以看到，嚕比從沙發後面探出小腦袋，眼神專注地盯着主人，尾巴還緊張地貼着後腿，一副「我是專業的，千萬別發現我」的樣子。
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然而，牠似乎完全忘記了身體也要藏起來，就導致牠整隻狗除了腦袋，其他部分全都暴露在外，偷窺計劃徹底失敗哈哈哈！
許多人看到後紛紛表示：
「嚕比太可愛了，瞬間治癒了我的疲憊！」
「建議嚕比在黑暗時再試試，效果更佳哦！」
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