24Kg巨狗被婆婆攬入懷　全因牠天生有這功能

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這個噸位抱起來肯定很舒服！住在台灣高雄4歲的米克斯犬（混種犬）「嘎瑪」是家裡的掌上明珠，連阿嬤都經常抵不住誘惑，日前還把牠當作「溫體抱枕」，整隻搬上床抱著睡覺，祖孫倆露出幾乎一模一樣的可愛睡臉，畫面羨煞不少網友，「好暖好有愛啊！」

透過照片可以看見，嘎瑪側躺在床上呼呼大睡，被一旁的阿嬤緊緊環抱著，一人一狗共枕眠的畫面讓人看完心好暖。飼主楊小姐接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，當天因為開冷氣房間太冷，阿嬤就把24公斤的嘎瑪抱到身邊，一邊取暖一邊睡覺，祖孫倆的感情相當要好！

阿嬤抱著嘎瑪一起呼呼大睡。（ETtoday提供，圖／飼主楊小姐權使用）

今年4歲大的嘎瑪每次看見阿嬤時，就會很開心地撲到對方身上討摸摸。楊小姐提到，有一次阿嬤的脊椎開刀，很長一段時間都住在醫院，終於出院回家後，貼心的嘎瑪雖然很開心，卻不敢像之前一樣撲上前，可能怕阿嬤沒辦法承受自己像「坦克車」般的威力衝擊！

祖孫倆抱睡的照片分享到Facebook狗狗社團，許多網友看了紛紛爆笑留言，「真羨慕，我的狗都不給抱」、「覺得長輩疼狗超暖心的！」、「這睡姿太內行」、「阿嬤ㄟ乖孫～這溫體抱枕不錯抱」、「狗狗的微笑曲線好迷人～」、「我看到粉紅色肚肚XDD」、「最愛這種照片了」。

按圖看更多嘎瑪的可愛照片：

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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