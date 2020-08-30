【毒蟲注意】放狗遇隱翅蟲勿拍打　否則隨時爛皮膚　附應對方法

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夏季是蚊蟲出沒最頻繁的季節，台灣曾有一名里長打死了爬在身上的蟲，一開始以為是蚊子，沒想到是隱翅蟲，由於隱翅蟲具有毒體液，結果嚴重灼傷了他的皮膚。

文：Vanessa／滔客

隱翅蟲不會蜇咬人，但是牠們的體液中有一種稱為隱翅蟲素（pederin）的刺激性物質。一般人認為隱翅蟲需要被拍死、或者接觸到打死之蟲屍，才會被琥珀色有毒體液灼傷，這是錯誤的觀念。實際上只要不小心碰觸到隱翅蟲的身體，牠的關節腔即會適時噴出體液，引起皮膚的刺痛、紅斑、起泡和潰爛，差別在於被打死的隱翅蟲體液會滲出較多。

隱翅蟲的預防方式

一、隱翅蟲喜歡潮濕的天氣，尤其炎熱夏季的雨後是牠們活動力最旺盛的時候（四月到十月間），牠們喜歡棲息在草地、森林、水田，在這樣的天氣前往這些地方遊玩或散步時，家長記得要把自己包緊緊，怕熱的可以使用驅蟲液。

二、隱翅蟲有趨光性，住家門窗記得緊閉。在野外紮營時，檢查帳棚各角落，蚊帳是否確實拉上。

三、毛孩身上的毛有遮蔽皮膚的作用，不要剃得太短，也是保護的方法之一。

不管遇到什麼蟲蟲爬到自己或毛孩身上時，可用吹氣方式將牠吹走，或用樹枝或其他手邊物品輕輕撥開牠、讓牠離開就好，尊重牠的生命也同時可以保護自己。

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【本文獲「滔客」授權轉載。】

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